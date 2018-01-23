Достали хейтеры: Ольга Бузова закрыла свой Инстаграм

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:24:22+03:00

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Поющая телеведущая Ольга Бузова закрыла свой Инстаграм: звезда «Дома-2» ограничила доступ к микроблогу для пользователей, не являющихся ее фолловерами. Теперь просматривать новости из жизни звезды могут только ранее подписавшиеся на ее ленту интернет-пользователи — это 11,9 млн. человек. Для всех остальных открывается пустая страница с пометкой «Это закрытый аккаунт».

Поговаривают, что закрыть Инстаграм Ольга решила, не выдержав давления со стороны хейтеров. Каждый снимок телеведущей, каждый ее пост живо обсуждался в сети и становился объектом для критики. К тому же поклонники не переставали сравнивать Бузову с новой избранницей ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Вот нервы у Ольги и сдали.

Теперь пользователей Интернета встречает пустая страница.

То, что Бузова решила закрыть Инстаграм, говорит о том, что ее действительно достали нападки хейтеров. Ведь на своей страничке в соцсети артистка зарабатывает приличные деньги. Каждый рекламный пост Бузовой стоит 250 тысяч рублей. К тому же в Инстаграме Ольга анонсировала свои выступления и продвигала новые песни. Особо телеведущая гордилась тем, что в конце 2017 года она обогнала по популярности Инстаграм-историй американскую модель Ким Кардашьян.

К слову, Ким в свое время тоже закрывала Инстаграм — после того, как подверглась нападению в отеле в Париже. В номер звезды забрались вооруженные грабители, связали ее и украли драгоценности. После этого Кардашьян на пару месяцев закрыла Инстаграм, чтобы исчезнуть из поля зрения публики и обрести душевное равновесие в тишине и покое. Правда, потом открыла свою страничку и вновь начала радовать поклонников обнаженными снимками.