Цель новых американских санкций – смена власти в России

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:11:21+03:00

Что касается санкции персонально против него – об этом глава банка не беспокоится. Костина больше волнует будущее его компании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

С помощью санкций США не просто ставит палки в колеса российской экономики. Америка и ее союзники ведут в отношении «большую экономическую войну», цель которой – смена власти в нашей стране. Таков был смысл заявления, которое сделал глава ВТБ Андрей Костин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

- Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтобы Российская Федерация сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них, — рассказал Костин в ходе делового завтрака ВТБ.

Что касается санкции персонально против него – об этом глава банка не беспокоится. Костина больше волнует будущее его компании.

- Что значат индивидуальные санкции? Запрет на въезд? Жалко, я езжу иногда в Америку, на встречи МВФ. Счета? Это наименьшее зло. Слава Богу, есть ВТБ, где можно деньги хранить, - прокомментировал Костин возможное попадания в список.

Напомним, 29 января Минфин США при поддержке спецслужб должен подготовить так называемый «кремлевский доклад». Это список российских чиновников и олигархов, связанных с ближним кругом президента Владимира Путина, против которых будут введены индивидуальные санкции. Речь идет минимум о 300 россиянах. Что им грозит, точно пока неизвестно. Скорее всего, замораживание их зарубежных финансовых активов и запрет на въезд в Штаты. Можно ли назвать эти меры подготовкой к государственному перевороту?

- Господин Костин описал один из возможных сценариев, но далеко не единственный, - объяснил «Комсомольской правде» Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. - Смена власти в стране была целью первого пакета санкций в 2014 году. Однако эти расчеты не оправдались, наоборот, народ в патриотичном порыве даже объединился вокруг своего президента. Цель новых санкций - поставить российские элиты перед жестким выбором. Многие из них все это время, как говорится, жили на два дома. Они поддерживали президента и одновременно хотели стать частью западного итеблишмента. Их заставят выбрать сторону. Главная задача - расколоть российские элиты. Так ими будет проще манипулировать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Давосе проходит второй день Всемирного экономического форума. Российская делегация начала его с обсуждения проблем энергетики. Глава Минэнерго Александр Новак сделал прогноз по котировкам нефти на 2018 год. По его словам, $60 за баррель будет «хорошей ценой». Возвращение стоимости углеводородов к уровню 2013 года он назвал «малореалистичным». Министр призвал не бояться роста добычи сланцевой нефти в США (при цене в $60 за бочку сланцевики начинают активно размораживать производство - Авт.). Спрос на нефть в мире только увеличивается – в ближайшие 30 лет планете понадобится дополнительных 30 млн баррелей.

Главной темой второго дня в общемировой повестке были киберугрозы. Особенно общественность волнует вмешательство хакеров в избирательные процессы и банковские сети. Завтра, 25 января, в Давосе начнет работу Глобальный центр по вопросу кибербезопасности. В него вошло 150 специалистов из разных стран, в том числе и из России.

Тем временем вокруг самого форума разгораются нешуточные страсти. В 4 швейцарских городах - Цюрихе, Лозанне, Женеве и Давосе — прошли массовые протесты против визита президента США Дональда Трампа. В рамках одной из акций участники выложили свечами надпись Trump not welcome («Трампу не рады»). Справедливости ради, местные жители не рады не только Трампу, но и всем давосским гостям. Раньше они зарабатывали на них неплохие деньги - в эти дни особенно оживлялась торговля. Теперь же, у бизнесменов якобы нет времени на покупки. А туристов в эти дни в городе тоже нет - из-за высоких цен на отели. Стоимость аренды жилья на период форума иногда достигает шестизначных цифр.