2018-01-24T15:21:51+03:00
В мире

Мелания Трамп отказалась сопровождать Дональда Трампа в официальной поездке на фоне скандала с его изменой

Первая леди отменила свой визит в Давос
Ольга АНТОНОВА
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B отношениях президентской четы теперь не все гладкоB отношениях президентской четы теперь не все гладкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если еще не прошлой недели Мелания Трамп заявляла, что обязательно будет сопровождать мужа во время его визита в Давос на Всемирный экономический форум, то утром 24 января, ее пресс-служба объявила CNN о том, что Мелания изменила решение "из-за организационных и логистических трудностей" и Дональд отправится в Швейцарию в одиночестве.

И быть может эти два факта совсем не связаны, но заявление, что первая леди не летит в Давос появилась сразу же после того, как свет увидела интервью актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс изданию In Touch. С журналистом звезда кинолент побеседовала еще 2011-м, но тогда статья так и не увидела свет. В ней Сторми рассказала, что встречалась с Дональдом в период с 2006 по 2010 год, в то время как он был женат на Мелании. После интервью издание Wall Street Journal сообщило инсайдерскую информацию, что якобы в 2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты Дональда заплатили Сторми 130 тысяч долларов за молчание об их связи.

К слову, а то, что в отношениях президентской четы теперь не все гладко, намекает и тот факт, что 22 января, в день 13-й годовщины брака, ни Дональд, ни Мелания не поздравили друг друга в соцсетях, что для президентских пар вообще не свойственно. Барак и Мишель Обама, например, не делали исключений и всегда поздравляли друг друга не только лично, но и на своих страничках.

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Сторми Дэниелс. Тот турнир по гольфу-2006 явно снится Трампу в ночных кошмарах. Ибо с этим событием связан и другой порноскандал в его жизни. Почетная гостья турнира, актриса из «фильмов для взрослых» Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), тогда согласилась провести с магнатом ночь любви. (подробности)

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