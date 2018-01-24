"В конце только самое путешествие будет иметь значение": почему мы будем помнить Урсулу Ле Гуин?!

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:28:17+03:00

Несколько фактов из жизни писательницы, которые лучше всего говорят, что никогда не стоит идти на компромисс

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Американская писательница Урсула Ле Гуин скончалась 22 января 2018 года в Портленде в возрасте 88 лет. Она была классиком мировой фантастики, а ее роман «Левая рука тьмы» удостоился престижных литературных премий «Хьюго» и «Небьюла». Мы вспоминаем о том, какой след оставила Урсула Ле Гуин в памяти читателей и коллег.

Мир андрогин

Книги Урсулы Ле Гуин отличаются от стандартной фантастики. Писательнице интереснее было исследовать культурные и социальные метаморфозы, чем представлять себе технологии будущего. Самое ее выдающееся произведение «Левая рука тьмы» повествует о необычной планете Зима, жители которой не имеют пола большую часть времени. Один раз в месяц, когда начинается период сексуальной активности, гетенианцы – таково название поселенцев – приобретают половые признаки, но те могут быть как мужскими, так и женскими, в зависимости от ситуации.

Книга вышла в 1969 году и моментально получила признание критиков в виде двух премий: «Хьюго» и «Небьюла».

Писательница в 1972 году.Фото: EAST NEWS

Неудачные экранизации

Произведения Ле Гуин много раз переиздавались миллионными тиражами. Несколько раз сценаристы и режиссеры пытались перенести их на экраны, но все их попытки, казалось, еще больше разочаровывали писательницу.

В 2006 году Горо Миядзаки, старший сын известного японского аниматора Хаяо Миядзаки, дебютировал с аниме «Сказания Земноморья», основанного на самом популярном цикле книг Урсулы Ле Гуин. Многие критики встретили аниме с восторгом, но сама Урсула высказала недовольство фильмом, хотя признала право автора на интерпретацию. Не повезло ей и двумя годами ранее, когда канал Sci Fi Channel выпустил сериал «Волшебник Земноморья», после чего она не выдержала и заявила: «Sci Fi Channel разрушил мои книги!».

Бой против Google

В 2009 году Урсула Ле Гуин вышла из состава Гильдии авторов США, пробыв в ней до этого 37 лет. Ее уход был связан с соглашением, которое заключили Google и Гильдия. По этому соглашению компания Google получала права на оцифровку всех книг членов Гильдии и размещение их в интернете. В своем прощальном письме Урсула Ле Гуин назвала договор «сделкой с дьяволом». Она убеждала других писателей бороться за свои права, ведь, в противном случае, корпорация получила бы контроль над их произведениями.

Пытаясь противостоять соглашению, Ле Гуин составила петицию, которая призывала бойкотировать предложения Google. Ее подписало 300 человек, имевших непосредственное отношение к литературе, но в итоге книги все равно были оцифрованы, и сейчас даже произведения самой Ле Гуин можно найти в Google Books.

Всемирное признание

Книги писательницы не раз признавались лучшими в своем жанре. Помимо премий «Хьюго» и «Небьюла», она выиграла Национальную книжную премию для молодежной литературы в 1973 году за третий роман в цикле «Земноморье» — «На последнем берегу». Детская книга «Глоток воздуха» вошла в тройку финалистов Пулитцеровской премии 1997 года. И даже ее речь «Левый начальный адрес», произнесенная перед студентами Колледжа Милса в 1983 году, вошла в первую сотню лучших речей XX века. А в апреле двухтысячного года Библиотека конгресса США наградила ее титулом «Живая легенда».

Отзывы коллег и фанатов

После смерти писательницы социальные сети наполнились словами восхищения и благодарности не только читателей, но и коллег. Стивен Кинг написал в своем Twitter-аккаунте:

Сообщение в твиттере Стивена Кинга

«Урсула Ле Гуин, одна из величайших, ушла. Не просто писатель-фантаст, но икона литературы. Счастливого пути в галактике»

Писатель Нил Гейман также написал:

Один из лучших писателей-фантастов современности Нил Гейман об уходе Ле Гуин.

«Только что узнал, что умерла Урсула Ле Гуин. Её слова всегда с нами, некоторые из них высечены в моей душе. Мне не хватает её — славного, смешного, едкого человечка, а также глубочайшего и умнейшего писателя. Был горд вручать ей награду».

А вот как отзываются о ее творчестве читатели:

«Сейчас, прожив уже довольно длинную жизнь, наиболее повлиявшими на меня и оставшимися со мной стали книги «Левая рука тьмы» и «Слово для леса и мира одно». Это книги, которые я бы назвала любимыми сегодня».

Отзывы почитателей таланта Ле Гуин об её уходе.

Отзывы почитателей таланта Ле Гуин об её уходе.

Отзывы почитателей таланта Ле Гуин об её уходе.

Отзывы почитателей таланта Ле Гуин об её уходе.

«Хорошо, когда у путешествия есть цель, но в конце только само путешествие будет иметь значение»

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