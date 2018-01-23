70-летняя Ротару отдыхает на вилле на Мальдивах

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:43:18+03:00

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София Ротару - живое подтверждение общего культурного прошлого России и Украины, которое и в настоящем остается общим, ведь певица по-прежнему очень популярна в обеих странах. Артистка выступила на нескольких корпоративах под Новый год, затем улетела в Казахстан, где ее тоже любят и ждут всегда. София Михайловна в своем Инстаграме призналась, что год был для нее непростым, и не удивительно - националисты на Украине травили певицу за выступления в нашей стране. Но София Михайловна всегда говорила, что она - народная артистка России, Украины и Молдавии, и к политическим историям ее звания не имеют никакого отношения.

А вот отдыхать 70-летняя Ротару отправилась на Мальдивы (по сообщению ее поклонников), где у певицы собственное бунгало с выходом к океану.

Артистка следит за своей кожей, поэтому не выходит на открытое солнце, плюс защищается легким сарафаном от воздействия солнечных лучей. И правильно: такую красоту надо хранить. Ведь в свои годы «хуторянка» выглядит на 50 лет моложе. И подвигает людей на радикальные меры: после новогоднего огонька Первого канала в прессе Костромы появилась новость: 45-летняя женщина решилась на пластическую операцию после просмотра номера Ротару. Костромичка Елена призналась, что в свои годы выглядит хуже, чем Ротару, которая старше ее на 35 лет. Что и заставило ее решиться на круговую подтяжку лица.

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Для большинства россиян новогодние каникулы закончились. Но звезды, которые, как правило на этих самых праздниках зарабатывают себе на год вперед, напротив, отдыхают. Мы понаблюдали за их хрониками из отпусков. Кто куда укатил в 2018-м? Обещаем соблазнительные фото в купальниках, которые актрисы, певицы и спортсменки выкладывают с особым удовольствием (подробности)