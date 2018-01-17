Навка предпочитает Мальдивы, Миронова — Бразилию, а Дубцова — Таиланд
Для большинства россиян новогодние каникулы закончились. Но звезды, которые, как правило на этих самых праздниках зарабатывают себе на год вперед, напротив, отдыхают. Мы понаблюдали за их хрониками из отпусков. Кто куда укатил в 2018-м? Обещаем соблазнительные фото в купальниках, которые актрисы, певицы и спортсменки выкладывают с особым удовольствием.
Мальдивы
Этот курорт, невообразимо дорогой для большинства населения нашей страны, как несложно догадаться, известные люди облюбовали давно. Волочкова, наверное, каждый год летает на экзотические острова и ежедневно публикует все новые и новые скандальные фото.
Но не только Анастасия отправляется в эти сказочные места.
После успешно отработанной премьеры своего ледового шоу «Руслан и Людмила» Татьяна Навка отдых заслужила и отправилась с мамой, сестрой и младшей дочкой на этот же архипелаг.
Фигуристка предвосхитила вопрос о том, где же остальные члены ее большой семьи: «Остальные мои родные и любимые учатся и работают».
Татьяна разместила фотографии со своей двухлетней дочкой от Надеждой Песковой. Малышка растет копией папы.
И, кстати, обещанный снимок в купальнике. 42-летняя спортсменка в потрясающей форме.
Таиланд
Более демократичный по ценам, но не менее живописный (а иногда и более) Таиланд выбрала Ирина Дубцова. 35-летняя певица также после праздничного чеса отправилась отдыхать вместе с 11-летним сыном Артемом от брака с солистом «Plazma» Романом Черницыным и друзьями.
И вот что похудевшая артистка и композитор творит на Самуи.
Это же азиатское королевство выбрала и 31-летняя актриса Анна Хилькевич, которая подходит с юмором к выбору купальника, точь-в-точь как у 2-летней дочки Арианны.
Ну и куда же без Бузовой.
Бразилия
А эту страну могут себе позволить не только те, у кого финансы позволяют. В Бразилию летят люди с жаждой приключений. В Рио отправилась актриса Мария Миронова. 44-летняя дочь Андрея Миронова пока не очень уверенно чувствует себя в Инстаграме. Также в отличие от многих коллег, не любит выкладывать в фотоблог свои фото в купальнике. Но за это, наверное, поклонники ее и любят. Но ради этого невероятного уголка на Земле сделала исключение.
Находясь там, артистка жаловалась только на беспощадное солнце — Мария сильно сгорела под его лучами, несмотря на защиту. А все остальное дарит ей прекрасные впечатления. Миронова выкладывает море фото.
Остается только загадкой, кто в этом волшебном путешествии ее сопровождает. После разрыва отношений с актером Алексеем Макаровым семейный статус Марии уже несколько лет остается загадкой.
Индонезия
О том, что на Бали отправился целый десант знаменитостей, «Комсомолка» писала на прошлой неделе. Но Индонезию выбрали не только те, кто дружит с миллионером Росляковым.
В эту страну полетел внук Аллы Пугачевой. Вместе со своей молодой женой. 26-летний Никита Пресняков и 20-летняя Алена Краснова
И мало кто не заметил, что супруга Никиты, ставшая частью одной из самых знаменитых в России семей, выглядит, как модель Victoria’s Secret.
США
Анна Седокова снова отправилась в Лос-Анджелес, где у нее имеется недвижимость. Тут ничего удивительного, кроме того, как экс-«ВИА Гра», мать-одиночка троих детей умудряется выглядеть.
Там же отдыхает Вера Брежнева. Певица — известная модница, знает, что сейчас в большом тренде закрытые купальники.
Испания
Наталья Штурм продолжает свою обнаженку в соцсети. Местом в этот раз выбрана Испания. У 51-летней певицы там тоже имеется недвижимость. Подписчики артистки диву даются, как еще Инстаграм не забанил ее за такие откровения…
ОАЭ
Ну а Виктория Боня продолжает свой затянувшийся еще с прошлого года отпуск в ОАЭ. Кажется, цвет кожи она приобрела такой, что пару лет загорать не придется.
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