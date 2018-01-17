Навка предпочитает Мальдивы, Миронова — Бразилию, а Дубцова — Таиланд

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

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Для большинства россиян новогодние каникулы закончились. Но звезды, которые, как правило на этих самых праздниках зарабатывают себе на год вперед, напротив, отдыхают. Мы понаблюдали за их хрониками из отпусков. Кто куда укатил в 2018-м? Обещаем соблазнительные фото в купальниках, которые актрисы, певицы и спортсменки выкладывают с особым удовольствием.

Мальдивы

Этот курорт, невообразимо дорогой для большинства населения нашей страны, как несложно догадаться, известные люди облюбовали давно. Волочкова, наверное, каждый год летает на экзотические острова и ежедневно публикует все новые и новые скандальные фото.

Но не только Анастасия отправляется в эти сказочные места.

После успешно отработанной премьеры своего ледового шоу «Руслан и Людмила» Татьяна Навка отдых заслужила и отправилась с мамой, сестрой и младшей дочкой на этот же архипелаг.

tatiana_navka Мои родные девочки!!! PS : Остальные мои родные и любимые учатся и работают #трипоколения #девочки

Фигуристка предвосхитила вопрос о том, где же остальные члены ее большой семьи: «Остальные мои родные и любимые учатся и работают».

Татьяна разместила фотографии со своей двухлетней дочкой от Надеждой Песковой. Малышка растет копией папы.

tatiana_navka Когда твой ангел счастлив!!! #надеждапескова #моесчастьемояжизньмоялюбовь

И, кстати, обещанный снимок в купальнике. 42-летняя спортсменка в потрясающей форме.

Таиланд

Более демократичный по ценам, но не менее живописный (а иногда и более) Таиланд выбрала Ирина Дубцова. 35-летняя певица также после праздничного чеса отправилась отдыхать вместе с 11-летним сыном Артемом от брака с солистом «Plazma» Романом Черницыным и друзьями.

И вот что похудевшая артистка и композитор творит на Самуи.

Это же азиатское королевство выбрала и 31-летняя актриса Анна Хилькевич, которая подходит с юмором к выбору купальника, точь-в-точь как у 2-летней дочки Арианны.

annakhilkevich Мы с Тамарой ходим парой даже на пляж ))) культивирую в Тайланде фэмили-луки @flirt_and_tan мы вас обожаем)))

Ну и куда же без Бузовой.

buzova86 Доброе утро, мои родные люди Как приятно знакомится с талантливыми людьми Асечка @asya_vyalykh ты моя находка, спасибо за твой профессионализм, ты идеально ловишь кадр , работать с тобой одно удовольствие , впереди у нас много красоты

Бразилия

А эту страну могут себе позволить не только те, у кого финансы позволяют. В Бразилию летят люди с жаждой приключений. В Рио отправилась актриса Мария Миронова. 44-летняя дочь Андрея Миронова пока не очень уверенно чувствует себя в Инстаграме. Также в отличие от многих коллег, не любит выкладывать в фотоблог свои фото в купальнике. Но за это, наверное, поклонники ее и любят. Но ради этого невероятного уголка на Земле сделала исключение.

mariya_mironova_actress Бразилия, страна сказка, страна какого то нереального природно- водного буйства . Острова неподалеку от Рио-де-Жанейро -Ilha Grande (самый большой остров по величине в Бразилии) и его младший брат, остров Ilha da Gipoia лучшее место для любителей покататься на лодке и понырять в голубой лагуне #ангра #бразилия #риодежанейро #ильягранди #ilhagrande #ilhadagipoia #природа #океан

Находясь там, артистка жаловалась только на беспощадное солнце — Мария сильно сгорела под его лучами, несмотря на защиту. А все остальное дарит ей прекрасные впечатления. Миронова выкладывает море фото.

mariya_mironova_actress Пляжи Рио!!! Шумные, волнующиеся, воровские, такие разные, гламурные,футбольные), богемные, для жителей фавел), иногда спокойные ( но очень иногда)), спортивные (каждые 100 метров турники и брусья ) приторно желтый песок иногда с кучей водорослей , выброшенной из океана. Такие же не запланированные и парадоксальные как сам Рио...о Риоо #риодежанейро #леблон #копакабана #ипанема #вермелья #пляжи

Остается только загадкой, кто в этом волшебном путешествии ее сопровождает. После разрыва отношений с актером Алексеем Макаровым семейный статус Марии уже несколько лет остается загадкой.

Индонезия

О том, что на Бали отправился целый десант знаменитостей, «Комсомолка» писала на прошлой неделе. Но Индонезию выбрали не только те, кто дружит с миллионером Росляковым.

В эту страну полетел внук Аллы Пугачевой. Вместе со своей молодой женой. 26-летний Никита Пресняков и 20-летняя Алена Краснова

npresnyakov All you need is love! Pa pa da ta dam! #couple #love #bali #indonesia #сказочноебали #любовь #loveis #wife

И мало кто не заметил, что супруга Никиты, ставшая частью одной из самых знаменитых в России семей, выглядит, как модель Victoria’s Secret.

alenaakrasnova Так не хочется покидать это место Но с другой стороны безумно соскучились по Москве! По приезде впаду в депрессию, по классике жанра а там ещё и сессияяя)) обожаю

США

Анна Седокова снова отправилась в Лос-Анджелес, где у нее имеется недвижимость. Тут ничего удивительного, кроме того, как экс-«ВИА Гра», мать-одиночка троих детей умудряется выглядеть.

annasedokova Прочла почти все книги, которые взяла с собой, приняла несколько важнейших решений в своей жизни, загорела и теперь не похожа на белоснежную сосиску. Поняла, что как бы мое тело не любило меня, 6 кубиков сами собой не сделаются. Так что, сейчас вернусь домой и замучаю вас своими фитнес подвигами. Ещё пообещала себе принимать каждый день рыбий жир - отвратительно звучит, не правда ли? Но он прекрасен. Для волос, кожи, самочувствия . Он ещё называется Omega 3. Я сейчас в сториз покажу, какой он у меня. А ещё, я помню вы хотели пост о витаминах? Может, пока я в LA, сделать ?

Там же отдыхает Вера Брежнева. Певица — известная модница, знает, что сейчас в большом тренде закрытые купальники.

Испания

Наталья Штурм продолжает свою обнаженку в соцсети. Местом в этот раз выбрана Испания. У 51-летней певицы там тоже имеется недвижимость. Подписчики артистки диву даются, как еще Инстаграм не забанил ее за такие откровения…

nataliashturm Мехенди - песня, написанная хной; узорная медитация; идеальное женское украшение тела. Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защиту от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика. Лучший мастер мехенди в Коста-Бланке Вера Евдокимова "наколдовала" мне вот такие узоры. Чтобы вас порадовать!) #bodyart #мехенди #листаем #мехендинагруди #красотавдеталях #body #mynewstyle #fantasy #кастаньеты #моягеография #spain #испания

ОАЭ

Ну а Виктория Боня продолжает свой затянувшийся еще с прошлого года отпуск в ОАЭ. Кажется, цвет кожи она приобрела такой, что пару лет загорать не придется.

victoriabonya Love my #KFC tan

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