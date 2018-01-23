Эрдоган: атака на курдов согласована с Москвой

23 Янв. 2018 2018-01-23T19:11:25+03:00

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Третий день идет наступление турецких войск на сирийский город Африн. Цель операции "Оливковая ветвь" — уничтожить курдскую партию «Демократический союз» и ее боевое крыло - Отряды народной самообороны (YPG). Анкара считает их частью Рабочей партии Курдистана, членов которой в Турции объявили террористами.

- Операция будет проводиться в 4 этапа, - заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. - Мы создадим 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов.

И началось: первый этап — авиабомбардировки. За сутки турецкие ВВС поразили более сотни объектов YPG. Не обошлось и без многочисленных жертв среди мирного населения. В воскресенье 21 января на территорию Африна вошли танки. Их главной задачей стало прикрытие боевиков ССА.

МОСКВА БЫЛА ВКУРСЕ?

- Турция не намерена отступать из Африна и имеет соглашение с Россией, — сказал накануне лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган во время своего очередного выступления в Анкаре. - Я еще раз заявляю, что наш народ не претендует на территорию других стран. Цель Турции — обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии.

Таким образом, турецкий президент подтвердил слова премьер-министра Бинали Йылдырыма. Тот ранее заявил, что Анкара через Москву информировала Дамаск об антикурдской военной операции.

- Детонатором для активизации Турции стали вовсе не действия самих курдов: и здесь не обошлось без Вашингтона, который не особо скрывал свое взаимодействие с курдскими силовыми структурами, - написал на днях на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. - Ранее американцы поставляли им оружие, а теперь и вовсе от имени Пентагона сообщили о подготовке на базе YPG вооруженных формирований по охране границ и внутреннего порядка.

России в этой ситуации, на мой взгляд, следует проявлять сдержанность и ориентироваться на позицию официальных властей Сирии, а не действовать в одностороннем порядке - суверенитет есть суверенитет, и даже если он нарушается другими странами, уподобляться, пока не исчерпаны иные варианты, не стоит. В остальном же остается надеяться, что удастся избежать значительной эскалации силовых действий и срыва мирного процесса. Ведь в этом случае цена нынешних действий Турции будет непомерно высокой, - сказал сенатор.

ЧЕТКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПО КУРДСКОМУ ВОПРОСУ НЕТ

- Не исключено, что на местном уровне мы были предупреждены, чтобы избежать ненужных потерь, - уверен первый зампред Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - Но я сомневаюсь, что такого рода договоренности были достигнуты на высшем уровне.

- Пока ситуация неопределенная и твердых договоренностей действительно нет, - подтвердил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. - Пока у нас даже формата с турками нет, в рамках которого мы могли бы что-то решать. Поэтому слово «договорились» - это перебор. Но то, что мы были поставлены в известность и то, что мы знаем об этой проблеме - это да. Восторга у нас это не вызывает.