На ПМЭФ-2018 у Японии будет свой выставочный павильон

23 Янв. 2018 2018-01-23T19:00:20+03:00

Во время проведения ПМЭФ-2018 Япония планирует разместить на территории КВЦ «Экспофорум» выставочный павильон Фото предоставлено фондом "Росконгресс"

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Делегация из Японии во главе с заместителем начальника секции России Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Масамицу Нагано в присутствии Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима осмотрела площадку проведения Петербургского международного экономического форума - конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Обход состоялся в рамках подготовки визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ-2018.

Во время проведения ПМЭФ-2018 Япония планирует разместить на территории КВЦ «Экспофорум» выставочный павильон. В павильоне будут проходить встречи официальных лиц, государственных деятелей, инвесторов и лидеров бизнеса. В подготовке визита принимают участие Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).

Напомним, что в 2016 году статус страны-гостя ПМЭФ получила Италия. В 2017 году выставочные экспозиции своих стран на площадке Форума построили Индия и Сербия. Формат «страны-гостя» хорошо себя зарекомендовал. Представители зарубежных стран выбирают его как эффективный инструмент продвижения своих инвестиционных проектов, а также возможность продемонстрировать свои национальные и культурные особенности, аутентичную кухню.

В ходе Восточного экономического форума в сентябре 2017 года Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение Президента РФ Владимира Путина принять участие в ПМЭФ.

Оператором ПМЭФ является фонд «Росконгресс» - организатор крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий.