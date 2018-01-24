Афганские боевики расстреляли украинских стюардесс и пилотов

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:35:49+03:00

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Гостиница «Интерконтиненталь» в центре афганской столицы - место известное. Отель - словно крепость, со сложной системой охраны (подробнее см. «Личный опыт»). Селят здесь в основном иностранцев, которых, несмотря на нескончаемую гражданскую войну, в исламской республике по-прежнему хватает. Журналисты, сотрудники миссии ООН, инженеры… И, конечно, летчики. Своих спецов в Афганистане мало, вот и нанимают для местных авиалиний (их всего лишь три) «варягов». Раньше там работало достаточно пилотов из России. Но пару лет назад их заменили киевляне. После майдана страна испытывает финансовые затруднения, затронул кризис и авиаотрасль. Украинские летчики, имеющие хорошую летную школу, пользуются спросом в странах третьего мира (в том числе и в горячих точках), к тому же они финансово непритязательные.

Правда, смерть в таких специфических государствах, как Афганистан, может ждать не в воздухе, а на земле. Семь лет назад на «Интерконтиненталь» уже нападали боевики, убив нескольких постояльцев. Тогда охрану отеля усилили, поставили блокпосты, двухметровый забор с колючкой. Выходить на прогулки в город гостям-иностранцам строго запретили. Но на Востоке снаряд вполне может угодить в одну воронку дважды. И в ночь на воскресенье гостиницу атаковали головорезы из группировки «Талибан» (запрещена в РФ. - Ред.)

Ирина Медичева. Фото: vk.com

- Охранять такой гражданский объект, как отель, всегда намного сложнее, чем нападать. Да и, учитывая восточный менталитет, у боевиков могли быть сообщники среди персонала, - полагает военный эксперт Андрей Сарвень. - В Афганистане вообще крайне не любят чужеземцев: они, по мнению местных, столетиями пытались захватить страну. Что и объясняет мотивы террористов. Разбираться же, кто тут украинец, а кто, скажем, американец, им точно неинтересно.

С криком «В живых никого не оставлять!» больше десятка душманов, переодетых в военную форму, проникли в отель с черного хода. Были застрелены 14 иностранцев (кроме украинцев, погибли граждане Киргизии и Греции).

Украинцы обслуживали кабульские авиарейсы и находились в отеле на обязательном отдыхе. В соцсетях размещают фотографии двух молоденьких стюардесс - Екатерины Пасенчук и Ирины Медичевой. «Этажом выше люди забаррикадировались. А девочкам не повезло, их номер как раз оказался на линии атаки», - вспоминают очевидцы. Другая жертва - 44-летний пилот Вячеслав Шишаков.

- Это его первый заграничный контракт, - говорит двоюродная сестра погибшего Ирина. - Он со второго класса хотел стать летчиком, всю жизнь мечтал летать. А на Украине в последнее время не было возможности получить работу в отрасли. Вот и согласился на контракт в Афганистане. Не из-за денег, просто не мог жить без неба…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Террористы искали россиян?

Николай ВАРСЕГОВ

В Кабуле отелей для иностранцев всего-то два или три. Все они похожи - окружены двумя бетонными противотанковыми стенами с колючей проволокой. Вокруг стен отеля ездит охрана на джипах с крупнокалиберными пулеметами. В кабульском отеле Serena я жил в 2011 году. Чтобы постояльцу пройти внутрь, надо преодолеть два КПП с автоматчиками и металлоискателями. Посему для меня очень удивительно, как террористы смогли проникнуть внутрь. И зачем вообще им убивать украинцев? Теракты, конечно, дело идиотов, но даже идиоты могли бы сообразить, что гораздо проще напасть на иностранцев где-то в городе. Например, на кабульском рынке всегда было много россиян-покупателей. Мы до сих пор оказываем Афганистану большую помощь по разным направлениям. По этой причине в Кабуле полно наших граждан. Могу лишь предположить, что в связи с войной в Сирии нашим запретили свободно ходить по кабульским улицам и рынкам из-за возможной мести исламских фанатиков. А последние, в свою очередь, решили поискать россиян в отеле. Там-то и перепутали украинцев с нашими?