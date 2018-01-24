Программа «Дальний ленинградский гектар» заработает в 2018 году

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:12:51+03:00

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Вслед за Дальним Востоком и центральные регионы страны решили выдавать гектары земли желающим. Таким образом они хотят привлечь на территории дополнительные инвестиции и улучшить демографическую ситуацию в отдаленных районах. Судя по всему, программа «Дальневосточный гектар», которая уже работает 2 года, признана главами других регионов страны эффективной.

Так, глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил реализовать программу «Дальнего ленинградского гектара» для желающих заниматься развитием крестьянских и фермерских хозяйств. Программа коснётся Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Сланцевского районов, сообщили «КП» в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Недостаточная плотность населения в отдаленных районах области тормозит социально-экономическое развитие территорий.

Александр Дрозденко подчеркнул: «Программа должна решить три вопроса: ввести дополнительные площади в активный сельхозоборот, привлечь на территории дополнительные инвестиции и улучшить демографическую ситуацию в отдаленных районах области».

Губернатор сообщил, что на три года земельные участки будут предоставляться в аренду. При успешном развитии хозяйства по истечении этого периода получатель гектара сможет выкупить его в собственность за 3% от кадастровой стоимости участка. Также глава региона поручил заместителям по финансам и АПК предусмотреть дополнительные меры финансовой поддержки переселенцам, а комитету по экономике - разработать для них пакет экономических льгот.

В целом по области фонд перераспределения составляет 258 тысяч га. В региональном КУГИ отмечают, что при необходимости он может быть расширен за счёт некоторых земель запаса.

Важным преимуществом территорий является хорошая обеспеченность инфраструктурой. По территории районов проходят крупные автомобильные магистрали, железнодорожные ветки, имеется налаженное транспортное сообщение с другими районами, Санкт-Петербургом и административными центрами соседних областей. Кроме того, в районах имеются собственные крупные источники электроэнергии, в том числе Верхнесвирская ГЭС.

Напомним, в Ленинградской области уже действуют программы поддержки фермеров. В 2017 году фермеры стали получателями областных грантов на общую сумму 116 млн рублей. Абсолютным лидером по получению поддержки на развитие фермерства стал Лодейнопольский район, на который приходится 22 гранта. Для профильных специалистов, переезжающих работать в сельскую местность, также реализуются программы поддержки «Земский доктор» и «Молодой специалист на селе». По этим программам новые жители области получают «подъемные» до 1 млн рублей и обеспечиваются жильем.

Справка:

На территории Бокситогорского района общей площадью 7,18 тыс. кв. км проживает 50,4 тыс. человек, в Лодейнопольском районе (площадь 4,9 тыс. кв. км) – 29,6 тыс. человек, в Сланцевском районе (площадь 2,2 тыс. кв. км) – 43,5 тыс. человек. В самом большом по площади районе области – Подпорожском — общей площадью 7,83 тыс. кв. км живет только 29,7 тыс. человек. Плотность населения этого района не превышает 4 человек на 1 кв. км.