Северная Корея: День рождения лидера, вместо ядерной войны

24 Янв. 2018 2018-01-24T16:06:40+03:00

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Пока мировые СМИ пугают всех грядущей ядерной войной между США и КНДР, в самом Пхеньяне готовятся к празднованию дня рождения (16 февраля) своего лидера Ким Чен Ира - отца нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына и сына основателя КНДР Ким Ир Сена. По такому поводу из посольства этой страны к нам в редакцию прислали зарисовки из жизни Ким Чен Ира. Приводим их в точном соответствии с оригиналом.

ОЧАРОВАНИЕ

Мировая общественность не скрывает очарования, восхищения вечным Председателем ГКО КНДР Ким Чен Иром (1942 – 2011). Ниже некоторые эпизоды.

Восхищение Д. Язова

Он, советский экс-министр обороны, слыл большим знатоком, «ходячей военной энциклопедией».

Как-то раз во время беседы со своим американским коллегой Ф. Карлучи он своей эрудицией поразил собеседника. Во время собеседования зашла речь о Гражданской войне между Севером и Югом в Америке. Советский глава Минобороны детально проанализировал всю картину войны: какие были битвы, как они шли, кто из полководцев какую роль сыграл, каковы были стратегические плюсы и минусы воюющих сторон. Хозяин Пентагона, весьма пораженный тем, что его коллега больше сведущ в Гражданской войне в Америке, чем даже глава военного ведомства США, заявил: «Вижу, вы – ходячая военная энциклопедия!»

Четырежды Герой КНДР Ким Чен Ир правил страной с 1994 по 2012 годы.

В июле 1998 г. Д. Язову в дни его пребывания в КНДР, довелось быть на аудиенции у Ким Чен Ира. Разговор между ними длился около пяти часов, главным образом, о проблеме военного дела. Бывший советский военачальник не мог не восхищаться большим багажом военных знаний собеседника, который в совершенстве знал не один вид или род войск, а весь комплекс проблем сухопутных войск, ВМС и ВВС, был безупречно сведущ в новейших технологиях и вооружениях в области современной военной науки, отлично разбирался во всех сферах военного дела, начиная от стратегии и тактики современной войны и кончая деталями организации боевых действий. Д. Язов, очарованный военной мудростью и гениальным умом собеседника, обратился к нему: «Сегодня, мне казалось бы, я закончил еще одну военную академию. Я, собственно, сдаюсь перед Вашим обширным военным кругозором и Вашей большой эрудицией, уважаемый товарищ Ким Чен Ир! Вы, я бы сказал, не только гигант политики, но и выдающийся талант военного дела. »

Броши М. Олбрайт

Во второй половине октября 2000 г. госсекретарь США М. Олбрайт приехала в Пхеньян. Уже того факта, что госсекретарь США, громогласно рекламирующих себя как «единственную сверхдержаву», впервые в истории корейско-американских отношений посещает КНДР, было достаточно, чтобы изумить всю планету. Весь мир, державший в фокусе своего внимания все штрихи ее поведения, с течением времени все больше ощущал, что попал в лабиринт сильного удивления. Дело в том, что произошедшие с ней психологические перемены превзошли всякие предположения людей.

В первый день ее прибытия в Пхеньян на ней блестела брошь с изображением звезднополосатого американского флага. На арене дипломатии ей, говорят, свойственна какая-то таинственная магия: она посредством своих различных брошей посылает партнеру из ряда вон выходящее «замысловатое политическое послание» и таким образом регулирует его психологический настрой. Так, брошь с изображением звезднополосатого флага, как говорят, символизировала «внушительную мощь» Соединенных Штатов Америки.

Госсекретарь США Мадлен Олбрайт во время визита в Пхеньян, 2000 год.Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

На следующий день Ким Чен Ир принял гостью из США и провел с ней беседу. На встрече с ней он тут же на месте дал ясные выводы и ответы на весь комплекс интересующих ее вопросов, а именно: о корейско-американских отношениях и других сложных и острых международных проблемах, о ситуации в АТР, в частности, на Корейском полуострове, о ракетном вопросе, якобы вызывающем у США озабоченность. М. Олбрайт, даже забыв про свой официальный статус, незаметно для себя восхищалась: «Господин Председатель, Вы даете мне ответы так свободно и ясно, что я просто очарована». Это было не дипломатическое восхваление, а голос ее искренней души. В знак нового порыва своей души американка в зале приема, устроенного ей в честь Ким Чен Ира, появилась с брошью с изображением сердца, которая, как принято говорить, отражает чувство безграничного уважения и почтения к партнеру.

Картман, спецпосланник по переговорам о мире на Корейском полуострове в составе свиты госсекретаря США, заявил: «В этот раз М. Олбрайт очень довольна результатом своего турне в Пхеньян. В частности, она совершенно очарована Председателем Ким Чен Иром».

По возвращении в США М. Олбрайт представила президенту Б. Клинтону доклад, в котором, в частности, говорилось:

«... Ким Чен Ир совершенно отличается от того человека, о котором мы до сих пор представляли себе. Его теоретическая концепция стройно систематизирована и довольно логична. Он вникает в клубок сложнейших и запутаннейших международных проблем современности. Более того, его отличает точность анализа и суждения, широкий размах, великодушие и трезвость в решении всех проблем. Он всерьез, внимательно и до конца вслушивается в высказывания партнера по диалогу и вполне понимает его, так что разговаривать с ним интересно. Следовательно, в ходе диалога приходится незаметно для себя втягиваться в глубь мира теоретических концепций и утверждений Ким Чен Ира... В резюме: я не могла и не признаться, что Ким Чен Ир – удивительно эрудированный лидер, такой, который в политике, экономике, культуре, военном деле, дипломатии и всех других проблемах широкого круга теоретически четок, глубоко убежден, смел и корректен».

У американской гостьи, прибывшей в аэропорт для отъезда в свою страну, на солнце сверкала брошь с изображением пастуха, символизирующая, как говорят, мир.