Начнется ли ядерная война между США и Северной Кореей после зимней Олимпиады?

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:28:02+03:00

Лидер КНДР Ким Чен Ын в два раза моложе президента США Дональда Трампа, но пока переигрывает его в «войне нервов». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Еще несколько месяцев назад казалось: война между Северной Кореей и США неизбежна. Лидеры стран обменивались угрозами, словно плевками. Америка отправляла в сторону КНДР вооруженную до зубов авианосную группу. В ответ Пхеньян (столица Северной Кореи) провел испытание ракеты, способной долететь до континентальной Америки. Напряжение было жутким. И вот в новом году случилось неожиданное. Северная Корея заявила, что готова на мирные переговоры со своими братьями - Южной Кореей, которая готовится к зимним Олимпийским играм (начнутся 9 февраля). А Президент России Владимир

Путин, когда недавно был в гостях в «Комсомолке», заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын - зрелый политик. Сумел создать ядерное оружие, способное поразить своего врага - США, а теперь старается снизить накал, то есть, по сути, руководит непростой ситуацией.

Так что же сейчас происходит на Корейском полуострове? Миновала ли угроза ядерной войны в непосредственной близости от российских границ? О этом «КП» расспросила экспертов.

1. Мирные переговоры решат все проблемы?

- Диалог между Севером и Югом Кореи возобновился, но не надо переоценивать ситуацию. Обе стороны ограничены в своих возможностях, - считает руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. - В КНДР не намерены обсуждать свою ракетно-ядерную программу с Сеулом (именно из-за этой программы и сыр-бор: Запад категорически против того, чтобы у Пхеньяна было свое ядерное оружие. - Авт.). Пхеньян считает, что разговаривать о ядерном разоружении можно только с Вашингтоном. Лишь США в западном сообществе способны дать КНДР гарантии мирной жизни в обмен на разоружение. Но американцы совершенно не заинтересованы, чтобы КНДР уходила из-под санкций, и пытаются подорвать диалог Севера и Юга. Вашингтон активизирует свой прессинг на Пхеньян после Олимпиады. На март - апрель намечены крупные военные учения США и Южной Кореи, которые, безусловно, будут восприняты КНДР как провокация. Но войну на полуострове ни Пхеньян, ни Сеул, ни Вашингтон развязывать не собираются: слишком страшны будут последствия. Скорее всего, кризис будет тлеть и дальше, то разгораясь, то затухая...

2. Почему так трудно договориться?

- Разрядка была бы выгодна, если бы инициатива исходила от администрации США, а получается, что добрую волю проявил сам «злой диктатор» - лидер Северной Кореи. Для Вашингтона предложение Ким Чен Ына сесть за стол переговоров, похоже, стало неприятным сюрпризом, - полагает доцент СПбГУ Ирина Ланцова. - Однозначно глава КНДР выиграл от складывающейся ситуации, добившись всех поставленных целей. Весь 2017 год положение на полуострове только ухудшалось, и прогнозы были полны пессимизма. Теперь же Ким Чен Ын выглядит как миротворец.

3. Опасаться ли ракет Пхеньяна?

- Ракетно-ядерная программа КНДР идет семимильными шагами. В стране созданы баллистические ракеты не только средней, но и промежуточной и межконтинентальной дальности, и все они пригодны для доставки ядерных зарядов. Недавно состоялись испытания и двух новых межконтинентальных ракет, - говорит эксперт по корейской ракетно-ядерной программе Владимир Хрусталев. - Сейчас КНДР активно проводит программу по разработке новой баллистической ракеты для подводных лодок.

4. Почему все санкции Запада не смогли заставить Ким Чен Ына отказаться от страшного оружия?

- Санкции осложняют жизнь прежде всего простым жителям КНДР - народившемуся классу мелких предпринимателей, который обеспечивает страну продовольствием и промышленными товарами, - считает Георгий Толорая. - Санкции не могут повлиять на программу развития ядерных боезарядов и баллистических ракет. Потому что для Северной Кореи это вопрос выживания, защита от военной операции США.

5. Не испортит ли происходящее грядущие соревнования?

- Нет, ведь самому Пхеньяну это невыгодно. Сейчас КНДР пытается разрядить обстановку, а любая провокация во время Игр будет только мешать этому, - полагает историк-кореевед, преподаватель южнокорейского Университета Кукмин Андрей Ланьков. - Ким Чен Ын - разумный человек, он не заинтересован в срыве Олимпиады, ведь это вызовет гнев всего мирового сообщества.