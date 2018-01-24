24 Янв. 2018 2018-01-23T22:51:51+03:00

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По данным Объединенного кредитного бюро, 9,95 млн. человек имеют просрочку по кредитам. Это 19% заемщиков. В целом объем просроченной задолженности россиян перед банками превысил 1,58 трлн. руб.

Неуютно жить, когда на тебе висят долги, которые еще и растут из-за штрафов... Но на любое действие есть противодействие. Узнав о бедах должников, свои услуги стали предлагать антиколлекторы. Они обещают: обратитесь к ним - и все долги спишут.

«Мы не волшебники»

Набираю номер антиколлекторской фирмы. Рассказываю, что у меня долг в банке больше 100 тыс., а работы нет. На том конце провода мужчина по имени Андрей Степанович начинает допрос (туда, кстати, как и в коллекторский бизнес, часто приходят бывшие полицейские). «Долг перед каким банком?», «когда брали?», «есть ли в собственности недвижимость?», «а вклады?», «а дети?», «а муж?».

- Расслабьтесь! - у Степановича заканчиваются вопросы. - Приходите к нам со всеми договорами. Мы передадим дело в суд. А с сегодняшнего дня можете ничего банку не платить.

- А если будут звонить коллекторы?

- Не берите трубку.

- А если вы не выиграете суд?

- Мы и не собираемся его выигрывать. Мы же не волшебники. Просто потом ваше дело передадут в службу судебных приставов. А им можно ничего не платить.

За все про все антиколлектор хотел получать с меня по 5 тыс. руб. четыре месяца. 20 тыс. и 100 тыс. - разница есть. Только стоит ли к ним обращаться?

Плата за воздух

- Антиколлекторов лучше избегать. Плата за их услуги - плата за воздух, - комментирует ситуацию председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

- Все, что могут предложить должникам такие компании, - подать однотипные претензии в банки и заявления в суды. Основание для претензий обычно одно: ст. 451 Гражданского кодекса - изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Банки такие заявления игнорируют, а если дело и доходит до суда, он не удовлетворяет иски, - поясняет зампред правления «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

- Аннулировать долги перед банком - хоть с судом, хоть без суда - невозможно, - подтверждает адвокат Андрей Безрядов.

На деле происходит так. После рассмотрения иска в суде за дело принимаются судебные приставы. Они должны найти имущество, которое можно продать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Вести дело они могут хоть всю вашу жизнь - пока весь кредит не будет погашен. Так что врал мне Андрей Степанович про приставов!

- Скрываться от пристава нет смысла. Пристав имеет право вскрывать квартиру должника и в его отсутствие, - уточняет адвокат Данил Левченко.

Правда, забрать могут не все. Не тронут единственную квартиру (если только она не ипотечная), единственный телевизор или холодильник, алименты, выплаты по потере кормильца, материнский капитал.

Идите в банк

Лучшее, что может сделать заемщик, если не может погашать кредит, - сразу рассказать об этом банку. Тогда, возможно, удастся реструктурировать долг. Это поможет временно снизить ежемесячные платежи. Но учтите: долг потом все равно надо будет отдать полностью.

Есть несколько вариантов реструктуризации. Это может быть увеличение срока кредитования или предоставление «кредитных каникул», когда в течение определенного времени (от пары месяцев до года) заемщик выплачивает меньший по размеру платеж (например, только проценты или только основной долг). Оставшиеся платежи переносятся на более поздний период.

Еще одним выходом для заемщиков может стать банкротство.

- Банкротиться можно с любой суммой долга, если просрочка по кредиту больше 90 дней. Для этого надо обращаться к арбитражным управляющим. Увы, стоимость процедуры банкротства для заемщика велика: примерно 60 - 70 тыс. руб. - уточняет Дмитрий Янин. - Сейчас в правительстве идет согласование поправок, которые введут упрощенное банкротство.