Иосиф Кобзон - о Владимире Высоцком: Я ему сказал: песни не покупаю, но денег дам...

25 Янв. 2018 2018-01-25T02:23:40+03:00

Сегодня исполняется 80 лет великому барду и актеру. Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ

Изменить размер текста: A A

Я десять раз ездил с Иосифом Кобзоном - в составе его бригады - в Донбасс. И не было случая, чтобы на концертах в Донецке и Луганске не звучали песни Владимира Высоцкого. Высоцкий Кобзона там звучит по-другому, и у ополченцев, и у командиров, и у мирных жителей - всегда на глазах слезы. Во время этих командировок Иосиф Давыдович всегда вспоминал Владимира Семеновича. И я решил заново «переговорить» с Кобзоном какие-то самые интересные моменты...

«ПЕТЬ ЕГО ПЕСНИ НЕ ТАК ПРОСТО»

- Иосиф Давыдович, в вашем репертуаре - всего три песни Высоцкого - «Сыновья уходят в бой», «Он не вернулся из боя» и «Баллада о брошенном корабле». А почему так мало-то?

- Я вообще считаю, что Высоцкого, после того как он исполнил свои песни, повторять не нужно. А если уж повторять, то только в своей интерпретации. А это не так просто...

Иосиф Кобзон "Сыновья уходят в бой".Иосиф Кобзон "Сыновья уходят в бой"

- А правда, что еще в 1965-м он хотел вам песни свои предложить, а вы сказали: парень, ты скоро сам будешь их петь.

- Это речь идет о «Баллада о брошенном корабле».

- Вы ему это сказали? Напророчили...

- Не совсем так. Он принес свою песню. И сказал, что хочет ее мне продать. Ему деньги нужны были. Я ему дал денег и сказал: «Я песни не покупаю. Скоро ты сам будешь петь свои песни».

- «Баллада о брошенном корабле» все же вошла в ваш репертуар.

- Да - уже спустя многие годы.

Иосиф Кобзон Баллада о брошенном корабле.Баллада о брошенном корабле (В.Высоцкий) "Своя колея" 1998

«ОН СНЯЛ С СЕБЯ КРЕСТ И ПОВЕСИЛ НА ШЕЮ МОЕМУ АНДРЮШЕ»

- Мне, знаете, еще что запомнилось из ваших рассказов? Как вы супругу Нелю с сыном Андреем забирали из роддома, а вам Высоцкий по пути встретился... (Это было в январе 1974-го. - Ред.)

- Да - я их забирал из роддома на Шаболовке. Мы еще только отъехали, Мовсесян Жора был за рулем, я - рядом. А сзади Неля с Андрюшей. Ну вот... И тут у французского посольства нас остановила машина. «Пежо» красная. Это был Высоцкий.

- Как он узнал, что это - вы?

- Так он же увидел нас! Мы остановились. Володя мне говорит: «Ну показывай, чем хвастаешь?» Я вынес Андрея из машины. Высоцкий: «О!» - подержал Андрея на руках, потом снимает с себя крест, вешает на шею Андрюше и говорит: «Пусть он ему поможет». Потом, когда мы отъехали, я говорю: «Кем он будет? Либо гениальным актером, либо разухабистым бандитом». В шутку, конечно.

Великие шутят: Михаил Барышников, Марина Влади и Высоцкий. Фото: Пересъемка Бориса КУДРЯВОВА/Экспресс газета

«СТАРИК, ПОМОГИ - НАМ С МАРИНОЙ НЕГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ!»

- А вот помните, рассказывали, что вы в Сочи приехали с Нелей Михайловной. И тут Высоцкий с Мариной Влади вам встретились.

- Да... Володя любил круизничать. У него были друзья - капитаны дальнего плавания. И так получилось, что Марина с Володей из Ялты переезжали в Сочи, а ночь надо было где-то провести, но в гостинице не было ни одного места. И он пришел к нам. Смотрю, внизу - Влади и Высоцкий. Поздоровались, обнялись. И он: «Старик, помоги нам с Мариной переночевать».

- Так даже?

- Ну я моментально их устроил… Неля тогда еще в невестах была, она с мамой жила в одном номере, а я был отдельно, потом перешел к ним, а Володе и Марине отдал свой номер. Наутро мы этот номер не узнали. Он был весь - как после войны.

- Понял...

- Ну да...

Иосиф Кобзон Он не вернулся из боя.Он не вернулся из боя (В.Высоцкий) Своя колия - 2002

«ОН НЕ БЫЛ ЗАБУЛДЫГОЙ, А КОГДА БРАЛ ГИТАРУ - БЫЛ БОГ!»

- ...Однажды вы такую фразу произнесли… Вы сказали, что Володя был, по-простому говоря, забулдыга забулдыгой, а когда брал гитару - был Бог!

- Это вполне естественно. Высоцкий преображался. Как только брал гитару и обращался к своему творчеству - становился совершенно другим. Нет, Володя не был забулдыгой...

- А живьем вы его сколько раз слышали?

- Я не считал.

Марина Влади и Владимир Высоцкий. 1970-е годы. Фото: Личный архив И. Кобзона

- Много раз?

- Да. Когда я был женат на Гурченко, Володя с ней дружил. Приезжал - на кухне мы сидели. «Служили два товарища» как раз снимался. Высоцкий обиделся, что туда не вошли его песни. И пел всю ночь на кухне. И потом - когда я уже на Неле был женат. Среди ночи он однажды нам позвонил. Попросил его послушать, как раз у него настроение не очень было. И Володя всю ночь пел Неле. А Неля была кормящая. Мы просидели сколько можно было. И потом позже - на Грузинской. Так что много раз посчастливилось слушать его.

- У вас же своя публика была, у Высоцкого - своя?

- Конечно.

- У вас не было какой-то ревности друг к другу?

- Нет. Абсолютно! Высоцкий занимал свою нишу, я - свою. У меня была компания: Роберт Рождественский, Георгий Мовсесян, Александра Пахмутова... У него - Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Вадим Туманов. Но мы не враждовали. Мы просто были на разных политических, так сказать, полюсах.

Иосиф Кобзон Песня о Владимире Высоцком .Иосиф Кобзон Песня о Владимире Высоцком

- А Высоцкий как к Кобзону относился?

- Мне кажется, хорошо. А у него уже поздно спрашивать.

- Иосиф Давыдович, вы были трезвый человек, а вот он мог и выпить, и так далее... У вас было желание как-то… ну, воспрепятствовать, что ли.

- Ну и что я? Я осуждаю фильм позорный о Высоцком, в котором показали только его негативные стороны, что он так тратил свое здоровье на наркотики, на алкоголь. Нельзя этого делать! У меня есть свой образ Высоцкого. И в народе - тоже. Высоцкий был личностью. Творческой. Многогранной...

- А когда он ушел в 42 года, для вас это что было? Удар?

- Конечно, удар. Но, к сожалению, ожидаемый удар.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. 1970-е годы. Фото: Личный архив И. Кобзона

- Я понял. Правда, что вы оплатили его похороны?

- Неправда. Я принимал активное участие по просьбе Валерия Янкловича. Это был администратор Театра на Таганке и друг Высоцкого. Я принимал участие в выборе места захоронения, в организации поминок. Но это не было так, как писала Марина Влади, - за мой счет. Это были государственные деньги.

Донецк - Луганск - Москва.

Октябрь 2014 г. - январь 2018 г.

Иосиф Кобзон на могиле Высоцкого на Ваганьковском кладбище, 25 января 1981 года. Фото: Личный архив И. Кобзона

СТРОКА К СТРОКЕ

Поэтам

Кто кончил жизнь трагически,

тот истинный поэт,

А если в точный срок, так в полной мере.

На цифре 26 один шагнул под пистолет,

Другой же в петлю слазил в «Англетере».

А 33 - Христу. Он был поэт, он говорил:

Да не убий. Убьешь - везде найду, мол.

Но гвозди ему в руки,

чтоб чего не сотворил,

Чтоб не писал и ни о чем не думал.

С меня при цифре 37 в момент

слетает хмель,

Вот и сейчас, как холодом подуло.

Под эту цифру Пушкин подгадал

себе дуэль,

И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре 37! Коварен бог.

Ребром вопрос поставил: или-или!

На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо -

А нынешние - как-то проскочили.

Дуэль не состоялась или - перенесена.

А в 33 распяли, но - не сильно.

А в 37 - не кровь, да что там кровь! -

и седина

Испачкала виски не так обильно.

Слабо стреляться?!

В пятки, мол, давно ушла душа!

Терпенье, психопаты и кликуши!

Поэты ходят пятками по лезвию ножа -

И режут в кровь свои босые души.

На слово «длинношеее»

В конце пришлось три «е» -

Укоротить поэта! - вывод ясен.

И нож в него! -

Но счастлив он висеть на острие,

Зарезанный за то, что был опасен!

Жалею вас, приверженцы

фатальных дат и цифр:

Томитесь, как наложницы в гареме...

Срок жизни увеличился -

И, может быть, концы

Поэтов отодвинулись на время!

Да, правда, шея длинная -

приманка для петли,

И грудь - мишень для стрел, но не спешите:

Ушедшие не датами бессмертье обрели -

Так что живых не очень торопите!

Владимир Высоцкий,

1971 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Высоцкий: Отец был обречен уйти раньше, чем другие

Накануне юбилея в эфире радио «Комсомольская правда» о Владимире Семеновиче мы поговорили с его младшим сыном

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Его нет с нами уже 38 лет, но каждый год об актере и музыканте вспоминают с новой силой и тоской. Число его поклонников не уменьшается, а скорее растет. (подробности)