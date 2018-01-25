Никита Высоцкий: Отец был обречен уйти раньше, чем другие

25 Янв. 2018 2018-01-25T02:23:40+03:00

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Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Его нет с нами уже 38 лет, но каждый год об актере и музыканте вспоминают с новой силой и тоской. Число его поклонников не уменьшается, а скорее растет.

- Что приготовлено к 80-летию Владимира Высоцкого?

- Пройдут концерты, вечера практически во всех больших российских городах вплоть до Сахалина и Камчатки, потому что почти в каждом крупном городе есть, так называемые фан-группы моего отца Я не боюсь, когда говорят, что мероприятий может быть с перебором. Мне кажется, что это оправдано. Кому надоест, можно выключить телевизор, не смотреть и не слушать программы о нем. Поколение Высоцкого, которое росло, как говорят, на его песнях, не молодеет. Отцу-то останется всегда 42 с половиной.

- Спортсмен, аквалангист, строитель, моряк, крестьянин, забулдыга, картежник, шахтер - он мог быть кем угодно. Это актерская черта характера вашего отца?

- Я знаю многих актеров и очень многих наблюдательных, внимательных к жизни людей, занимающихся творчеством, которые при этом не обладали такой способностью. Это грань его таланта. Мало кто помнит, что с момента выпуска из института до прихода в театр на Таганке, а это - четыре года, года отец был без работы, играл в таких эпизодах, что моргнешь и не увидишь. Он очень тяжело жил! Именно в этот период он стал писать. Форма, когда он вроде бы может быть кем угодно, им продумана и прочувствована как раз в период безработицы и неудач.

- Как чувствует себя ваша мама (актриса Людмила Абрамова - ред.)? Человек, который пожертвовал карьерой, Необыкновенной красоты женщина, которая пожертвовала карьерой ради вас и отца?

- Она не жалеет, что так случилось. И я, и брат, и наша сводная сестра Серафима стараемся, чтобы ей было хорошо. Она продолжает помогать музею, но на постоянную работу она уже не ходит. Хотел бы я, чтобы она лучше себя чувствовала.

- Про ваши напряженные отношения с Мариной Влади много сказано. В данный момент что-то происходит?

- У нас нет с ней отношений. Я отношусь к Марине с огромным уважением за то, что она сделал для отца. Она - человек, достойный уважения, хоть меня иногда публично прикладывает. В этой ситуации я считаю, что вступать в какую-то полемику не нужно.

- Правда, что вы пробовались на роль отца в фильме «Спасибо, что живой»?

- И так, и не так. Был такой период, когда после проб десятка актеров, мы поняли, что у нас нет Высоцкого. Я действительно пробовался, похудел, занимался в спортзале, осваивал семиструнную гитару. Еще на мне попробовали пластический грим - появление этой идеи стало главной моей заслугой. И тогда появился Сергей Безруков. Я слышал много претензий: маска, резиновое лицо... История с гримом была, может быть, где-то компромиссная, но правильная. А еще я благодарен, что Сергей фактически сыграл роль без своего лица. Это не только актерский поступок, но и человеческий.

- Число «лучших друзей» Высоцкого с каждым годом продолжает расти. А кто был ими на самом деле?

- Отец вдруг влюблялся в кого-то и этот человек становился для него главным. Такое было с Иваном Дыховичным, который вдруг стал самым близким другом, несмотря на разницу в возрасте. Из людей постоянных - Сева Абдулов, друг юности, который до самой смерти был одним из самых близких. В какие-то моменты он был очень близок с Валерием Золотухиным, с Иваном Бортником. Он был человеком общительным, но лучший друг возникал внезапно, отец начинал фокусироваться на каком-то человеке. Также он был безумно влюблен в Михаила Шемякина.

- Когда человек уходит непоправимо рано, считаете, он все выполнил, что было предназначено?

- Я иногда так говорю, и, наверное, так считаю. С другой стороны, сам день его ухода, наверное, мог бы быть другим. Но он был обречен уйти раньше, чем другие.

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