Олимпийский огонь инквизиции: Как МОК решал судьбу российских спортсменов

25 Янв. 2018 2018-01-25T02:03:09+03:00

«Комсомольская правда» решила выяснить, кто в МОК принимает решение, достоин ли тот или иной спортсмен принимать участие в Олимпиаде

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Самое страшное в этой истории, что никто, даже высшие международные чиновники, не понимает, на основании чего комиссия МОК решает, кого из россиян допускать до Олимпиады-2018, а кого нет. А сам МОК решительно не желает ничего объяснять. Или путается в показаниях так, что хочешь не хочешь, а начинаешь подозревать: а может, они специально все доводят до абсурда?

А судьи кто?

Давайте разбираться, кто в МОК принимает решение, достоин ли тот или иной российский спортсмен принимать участие в Олимпиаде.

Есть некий комитет МОК - «расстрельная тройка» плюс председатель Валери Фурнейрон. С 2012 по 2014 год она была министром спорта Франции, а потом оказалась очень близка к ВАДА. Помогают ей немец Гюнтер Янгер - глава отдела расследований ВАДА, бразилец Педро Гонсалвеш (тоже по антидопинговой части) и американец Ричард Баджетт (это главный медик МОК). Нам бы насторожиться еще в начале декабря, когда их назначили в решающий судьбы российских спортсменов комитет. Но, похоже, российские спортивные чиновники расслабились - они решили, что самое плохое с нами уже произошло, - и сейчас поплатились за наивность.

МОК не рассказывает, как проходила процедура проверки тех 500 претендентов на участие в Олимпиаде, чьи фамилии прислали из России. Но почему-то кажется, что никто не заморачивался: брали фамилию, вбивали в поиск по документам ВАДА, если находили хоть одно совпадение - вычеркивали. А может быть, вообще убирали и без совпадений.

Вычеркивать Можно. Добавлять - нельзя

Трудно в это поверить, но механизм контроля за комитетом Фурнейрон просто не предусмотрен. Мало того, следом будет еще одна комиссия, под руководством члена исполкома МОК бывшей синхронистки Николь Хоевертц. Но она может только дополнительно вычеркивать спортсменов из списка и не имеет права их туда добавлять. Вы вдумайтесь: МОК это специально прописал в процедуре допуска: вычеркивать можно, реабилитировать - никогда!

Когда Фурнейрон все-таки прижали вопросами, на основании чего российских спортсменов выкидывают за борт Олимпиады, она выдала потрясающую фразу: «Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга».

А что тогда оно означает?! На основании чего тогда вы лишали спортсменов смысла их существования?

Тут товарищи интересуются

Все это интересует не только Россию. Сейчас в МОК летят письма с простыми вопросами «За что?» и «Почему?». Пишет президенту МОК Томасу Баху глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг. Первое лицо Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер тоже отправил в МОК послание с требованием объяснить, как так получилось, что нет Устюгова и остальных российских лыжников.

И только в среду вечером глава МОК наконец раскрыл еще один критерий, по которому отсеивали спортсменов. «Атлеты из России имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение», - заявил Томас Бах. Так что теперь возраст тоже преступление.

ДОСЛОВНО

«Вы знаете, сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как «бойкот». Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый - очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно, со ссылкой на кого, и непонятно, официальная эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах для болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация не простая, а скорее сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать, и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно».

(Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, - журналистам.)

МНЕНИЕ

Конец пяти колец

Дмитрий СМИРНОВ

Единственное, что можно сделать сегодня в ситуации с МОК, это перестать обожествлять Олимпиаду. 70 лет подряд с первой поездки советской команды на Игры мы воспринимаем Олимпиаду как выставку наших выдающихся достижений или демонстрацию наших вопиющих провалов. (подробнее)

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