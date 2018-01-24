Конец пяти колец

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:06:42+03:00

Мы провели в Сочи лучшую Зимнюю Олимпиаду в истории, ну и все, закрыли вопрос. Пойдем теперь к новым рубежам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Единственное, что можно сделать сегодня в ситуации с МОК, это перестать обожествлять Олимпиаду. 70 лет подряд с первой поездки советской команды на Игры мы воспринимаем Олимпиаду как выставку наших выдающихся достижений или демонстрацию наших вопиющих провалов. Поставить памятник Сергею Бубке, прыгнувшему выше человеческого понимания, и расформировать команду ЦДКА, проигравшую в майках сборной СССР в олимпийском полуфинале югославам, это одно и то же прикладывание олимпийской линейки к своей жизни. Одни славили нашу страну на международной арене, другие позорили. В этом смысле забавно, что Виталий Мутко в разное время в национальном сознании страну и позорил, и славил, и снова позорил.

Олимпиада в нашем представлении каждый раз должна была доказать всем им там за бугром, что «советское - значит, лучшее». Что наш человек он особенный. И страна искренне не понимала, как это такую войну мы выиграли, а чемпионат мира по футболу выиграть не можем?

Все изменилось, нет больше соревнования систем. Российские, американские и австралийские пловцы тренируются в одних и тех же бассейнах, а фигуристы всех стран мира - на одних катках и даже у одних тренеров, причем наших. На Олимпиаду в Пхенчане в составе сборной Канады едут 13 хоккеистов из КХЛ. Знаменитые канадские профессионалы из Казани и Магнитогорска. Глобализация смешала красноярского самородка и норвежского лыжного астматика.

Всё! Надо остановиться!

Ничего ни первое место в олимпийском медальном зачете, ни десятое не говорит об уровне развития спорта в стране. Олимпиада - давно не столько спортивный турнир, сколько телевизионное шоу. Это такая же часть шоу-бизнеса, как киноиндустрия или поп-музыка.

И она совершенно точно не главное состязание атлетов на планете.

Космическую значимость ей придаем только мы. Канада и США даже с их культом хоккея откровенно плюют на Игры, отказываясь прервать регулярный чемпионат НХЛ и запрещая нхловцам ехать в Корею. У лыжников и биатлонистов есть Кубок мира, выиграть который куда сложнее, чем одну олимпийскую гонку, слишком зависящую от десятков случайных факторов. Теннисисты и велосипедисты свои Шлемы и Туры справедливо ставят в разы выше побед под сенью пяти колец. Олимпийский футбольный турнир настолько ничто рядом с чемпионатом мира, что смешно даже сравнивать.

Надо понять, что большим спортом в мире руководим сегодня не мы, и продолжением политической игры его сделали не мы. И исправить ситуацию сегодня мы не можем. Но мы можем изменить свое отношение, не бойкотировать, но перестать культивировать, надувать этот пузырь.

Снизить накал в прессе и на телевидении. Перестать платить миллионные премиальные атлетам за медали разного калибра. Сместить акцент господдержки со спорта высших достижений на доступность массового спорта. Все это, кстати, существенно снимет еще и проблему современного гладиаторства с ее гонкой фармакологий. Оценивать регионы не по числу олимпийских медалей, а по количеству спортивных площадок.

Мы провели в Сочи лучшую Зимнюю Олимпиаду в истории, ну и все, закрыли вопрос. Пойдем теперь к новым рубежам.

В Национальной хоккейной лиге есть ключевое правило: никогда не рассказывать в прессе, какая у тебя травма, иначе соперники будут постоянно бить именно по этому месту. Нужно сделать так, чтобы спорт высших достижений перестал быть болевой точкой страны, тогда нас перестанут по ней бить.

А победы на Олимпиадах, чемпионатах мира, ралли и регатах никуда не денутся, у нас слишком большая и слишком талантливая страна, чтобы их не было.

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