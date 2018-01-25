50-летняя Памела Андерсон переехала во Францию к 32-летнему возлюбленному

25 Янв. 2018 2018-01-25T02:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ради темноволосого красавца-спортсмена Памела Андерсон летом прошлого года рассталась с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Ветреная блондинка перестала ездить на свидания в Лондон, где Ассанж томится в неволе в посольстве Эквадора, и укатила с футболистом Адилем Рами на Лазурный берег. Отношения пары развиваются с такой скоростью, что Памела уже решила переехать к бойфренду. Актриса навсегда покинула США и переселилась во Францию.

Адиль – французский футболист марокканского происхождения, играет за клуб «Марсель» и за сборную Франции. Вся его жизнь проходит в Европе, и Памела решила быть ближе к любимому. С собой «спасательница Малибу» взяла только личные вещи и собаку – золотистого ретривера Зузу. Возвращаться в США Андерсон больше не намерена – ну разве что в гости к сыновьям. Наследники актрисы уже взрослые: 20-летний Дилан и 21-летний Брэндон живут своей жизнью. Они полностью одобрили выбор мамы и подружились с Адилем. Парни часто прилетают к Памеле в гости в Европу.

Красавец Адиль считает Памелу роскошной женщиной без возраста.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свой роскошный особняк в Малибу – с бассейном, огромной территорией, кинозалом и шикарно обставленной кухней – актриса решила сдавать. За право пожить в ее доме Памела запросила 70 тысяч долларов в месяц – если снимать его только на лето, и 40 тысяч долларов для длительной аренды. Желающих, правда, пока не нашлось. Стоимость особняка звезды составляет 1,8 млн. долларов.

Многие удивляются: и как 50-летней актрисе удалось закадрить красавца вдвое моложе себя? По словам инсайдеров, Адиля совершенно не смущает 18-летняя разница в возрасте. Он считает Памелу классной, роскошной женщиной.

Памеле нравится жить во Франции - Америку она покинула без сожаления.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Адиль говорит, что Памела просто неземная. Он имеет в виду, что у нее нет возраста, и что она постоянно стремится спасти мир. Возраст не проблема для них, - уверяет источник из окружения пары.