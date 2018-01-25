Правила жизни Людмилы Сенчиной: «С годами внутри ничего не меняется»

25 Янв. 2018 2018-01-25T13:22:52+03:00

В личной и творческой жизни любимой певицы, ушедшей из жизни 25 января, было много удивительных историй и смелых поступков [видео]

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В Советском Союзе Сенчину называли Золушкой - в честь популярной песни из ее репертуара. А потом и секс-символом страны - после постельной сцены в фильме «Вооружен и очень опасен», где певица обнажила грудь. Очень красивую. Она вообще была красавицей. И внешне, и внутренне. Мы собрали яркие цитаты Людмилы Петровны из интервью разных лет.

О своей главной песне

«Золушка» сделала певицу мегапопулярной – после того, как Сенчина спела ее на «Голубом огоньке». Зал не отпускал ее со сцены, концерт просто остановился.

- С тех пор она стала моей палочкой-выручалочкой: если где-то зал меня принимает чуть похуже - я добиваю публику этой песней, - признавалась Людмила Петровна. – А ведь поначалу я ее не хотела исполнять – с трудом согласилась. Вот ведь как бывает…

О знакомстве с Йоко Оно

«Да, я была первой певицей, которая в СССР исполнила песни «Битлз». Но это была не моя идея. Я приехала из Америки, где работала над спектаклем «Дети мира». Его продюсером, кстати, была сама Йоко Оно. Мы много ездили со спектаклем по стране, однажды я даже ночевала у Йоко дома, когда заболела на гастролях. А когда вернулась из Америки, моя подруга телепродюсер Марта Могилевская предложила: «Давай запишем все это!» Вот так и получилось.

«Люблю блины со сметанкой да под водочку»

«Я была толстая! Это сейчас вошла в норму. У меня была жуткая депрессия, я ела все подряд. Кроме того, приходят друзья, мы с ними по русскому обычаю блины со сметанкой под водочку - и сидим беседуем... Как результат - весила я 72 кг! А как-то раз на гастролях мы с Тальковым обедали в ресторане. Я, как всегда, что-то с аппетитом поглощала и вдруг вижу, как он на меня посмотрел. Я говорю: «Да, я все поняла, я толстая, так больше нельзя!» Вышла из ресторана - и побежала!

"С Тальковым мы просто друзья"

«Однажды на гастролях мы с Игорем пошли в ресторан поужинать. А что еще было делать в чужом городе? Ресторан закрывался, а расставаться не хотелось. Поднялись ко мне, проговорили всю ночь, курили, пили кофе... Когда приехавшая наутро группа в коридоре гостиницы нос к носу столкнулась с Игорем, выходящим из моего номера, реакция была однозначной: «Все понятно!». Но с Игорем мы всегда были просто друзьями».

«Бег, гимнастика, прогулки, бассейн»

«Стараюсь бегать, где бы ни находилась. В Петербурге часто плохая погода, скользко, бегать опасно. Значит, я просто три-четыре часа гуляю. Потом дома обязательная гимнастика на час - и душ. Помогает отлично! А еще плаваю в бассейне.»

«Сейчас на ТВ бал правят продюсеры»

«Почему так редко зовут на ТВ? Это загадка и для меня самой. Сейчас бал правят продюсеры, ротации, рейтинги. Раньше этого не было. Если ты поёшь красиво, то тебя приглашают. Сейчас не так...»

Кобзон в юбке

«Меня называли «Кобзоном в юбке»! Как и Иосиф Давыдович, я фантастически работоспособна, выдерживала неимоверное количество концертов, переездов. Для меня запросто встать в пять утра и работать допоздна».

«С мужем, как у Христа за пазухой»

«Если человека Боженька наградил голосом, талантом, у него могут быть романы, свадьбы, расставания – но основной интерес все равно будет связан с творчеством. Для многих девушек свадьба – чудесный день, когда надеваешь прекрасное платье, фату, все тобой восхищаются... А я каждый день выходила на сцену красивая. Поэтому романтики особой в замужестве не видела. В семье же главное - дружба, бытовая совместимость. Я трижды была замужем. С Владимиром мне повезло – он продюсер, мы одним воздухом дышим. Во время серьезных концертов роли, конечно, распределены: я занимаюсь костюмами, рекламой, договариваюсь с телегруппой. А он занимается размещением афиш, звуком, светом. Вообще я с Владимиром - как у Христа за пазухой».

О корсетах и костюмерах

«Платье, чего уж скрывать, закрепощает. А уж тем более с корсетом. С этим аксессуаром в моей жизни был случай, который я называю самым страшным. Однажды мне от души затянули корсет – как Скарлетт О'Харе перед балом, я в нем еле дышала. Выступив, прошу костюмеров: «Ой, девочки, скорее расстегните, просто умираю!» И узнаю, что назначили досъемку, придется еще часа три поработать. Сложнейший наряд зашили прямо на мне: если корсет распустить, придется все заново переделывать. Это был ужас! Вообще о костюмерах могу говорить только стихами. Представляете, что такое за 15 минут сшить платье?! В перерыве между номерами. Всю жизнь провожу в примерочных, но такого не видела. Абсолютно кровавый труд»

«С годами внутри НИЧЕГО не меняется»

«Проходят года, ко мне обращаются по имени-отчеству, работаю с молодыми людьми из съемочной команды и думаю: а ведь вы, ребята, еще не знаете, что с годами ничего не меняется... Потому что человек становится старше, но от этого не перестает открывать для себя что-то новое, экспериментировать, играть в пинг-понг, прыгать и баловаться».

Про маму Сару

«Конечно, мама Сара меня любила, но женщине, жившей и растившей детей в украинской послевоенной деревне, мои концертно-гастрольные сложности казались глупостью. Как-то делюсь: «Семь часов на машине, простуженная, пою с температурой, чуть в обморок не падаю, а впереди еще пять городов…» А мама отвечает: «Подумаешь, вышла а сцену в красивом платье, спела, еще и заплатили…» По характеру она была немножко Васса Железнова… Хотя нет, не немножко, а «множко»!»

«Папа накинул три года, чтобы я раньше вышла на пенсию»

«Я родилась 13 декабря 1950 года, а папа, когда пошел в сельсовет меня регистрировать, записал в свидетельстве о рождении 13 января 1948 года. Хотел, чтобы я раньше вышла на пенсию. Но и это не все. Первые четыре года я прожила вообще без документов. Мама рожала меня на печке, роды принимал ветеринар. Какую-то бумажку он написал, но документом в полном смысле слова она не считалась.»

Собачье-кошачья мама

«Очень люблю природу, животных... Могу часами медитировать, глядя на них. Люблю свою дачу. К слову, соседи называют меня собачье-кошачьей мамой (смеется).»

«Я – любительница английского юмора»

«Джером Клапка Джером. Мне нравится абсолютно всё, что он написал. О’Генри обожаю. Я – любительница английского юмора. Из отечественных писателей наизусть зачитан Шукшин. Булгаков. «Театральный роман» – это мое всё!! «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», конечно… Читаю Семёна Альтова, который дарит мне все свои книги. Вообще всё, что я сейчас перечислила, – это мои прикроватные книжки. Всё остальное я читаю на гастролях – в поездах и самолётах.»

Грусть о друзьях

"Есть одна вещь, которая может вывести меня из душевного равновесия. Это, скажем так, грусть по поводу поведения отдельных друзей. Вообще самые лепшие друзья - на моих концертах... Лепшие - от слова «лепота» (улыбается). А вот по жизни старинные друзья стали превращаться в каких-то других людей, и меня это очень угнетает."

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Людмила Сенчина родилась 13 января 1948 года в с. Кудрявцы Николаевской области Украинской ССР. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова в 1970 году. Пела в Ленинградском театре музыкальной комедии, была солисткой Ленконцерта, солисткой оркестра под управлением А. Бадхена. На ЦТ вместе с Федором Чеханковым вела передачу «Артлото». Гастролировала по СССР и США, снималась в фильмах. В 2008 году участвовала в проекте «Суперстар-2008. Команда мечты». Трижды была замужем. Последний муж - продюсер Владимир Андреев. От первого брака родила сына Вячеслава.

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