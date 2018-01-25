2018-01-25T16:15:12+03:00
В мире

Захарова назвала Косово «несостоятельным государством»

Российские дипломаты квалифицируют убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича как теракт
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку убийству Оливера Ивановича. Напомним, 64-летний лидер косовских сербов был расстрелян неизвестными боевиками 16 января в Косовской Митровице — сербском анклаве на севере частично признанной Республики Косово.

— Это террористический акт, направленный против косовских сербов. Перед нами чрезвычайно серьёзный инцидент, грозящий подорвать обстановку во всём Балканском регионе, — отметила Захарова. — Мы поддерживаем требование Белграда подключить сербские полицейские структуры к расследованию убийства. Запросы Сербии на проведение совместной работы игнорируются. Создаётся впечатление, что Приштине есть что скрывать.

Затем дипломат сравнивала Республику Косово, в одностороннем порядке отделённую Западом от Сербии 10 лет назад, с failed state (международный термин, означающий "несостоятельное государство"):

— Убийство Ивановича подчёркивает наши предыдущие утверждения о несостоятельности косовского государства. Необходимо постоянное пристальное внимание международных структур к ситуации в Косово. Возникает вопрос, куда делась ключевая роль Евросоюза на Балканах, о которой годами рассуждают европейские бюрократы.

Также Захарова затронула ряд других важных тем международного характера:

О выборах президента РФ-2018

— У нас есть сведения, что ряд зарубежных государств планируют дестабилизировать выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Заявляем, что если такие действия не прекратятся, то мы вынуждены будем дать ответ, включая предание огласке имеющихся у нас данных.

О «русских хакерах» в колумбийских избирательных урнах

— Мы обратили внимание на публикации в колумбийских СМИ о якобы вмешательстве РФ в местные выборы. Авторы подобных фейков хорошо известны. Причём даже не скрывается, что их источники лежат вдалеке от собственных государств — есть подозрение, что на севере Американского континента. Кому-то не нравится поступательное развитие отношений России со странами Латинской Америки. И то, что победу может одержать кандидат, пользующийся наибольшей поддержкой избирателей.

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