Боевой "Белый лебедь" станет пассажирским

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:32:57+03:00

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с рабочими завода и пилотами самолета ТУ-160-М в рамках посещения филиала ПАО "Туполев" Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

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В ноябре прошлого года курирующий оборонку вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину, что на Казанском авиазаводе произошла выкатка из цеха созданного из задела, но совершенно нового стратегического бобардировщика - ракетоносца Ту-160.

- Это означает, что завод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению утраченного в свое время производства, включая электронно-лучевую сварку, работу по титану, - заявил Рогозин.

Он пригласил президента в Казань - посмотреть на полет нового «белого лебедя» своими глазами.

К приезду на Казанский авиазавод президента на взлетно-посадочной полосе уже стоял ракетоносец «Петр Дейнекин», названный в честь Героя России, экс-главкома ВВС.

Несмотря на низкую облачность новый Ту-160 продемонстрировал Верховному Главнокомандующему свои возможности, за что Путин поблагодарил рабочих завода.

- Самолет внешне выглядит также, но и мощность, и дальность, и авионика - все другое, - подчеркнул президент преимущества модернизированной версии. - Это серьезный шаг к укреплению обороноспособности нашей страны, один из элементов нашей ядерной триады. Очень знаковая вещь.

Накануне в Уфе Путин проводил совещание по конверсии в оборонке. Оказалось, что такая перспектива есть даже у таких монстров, как Ту-160.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Марина Лысцева/ТАСС

- Конечно, мы будем двигаться дальше и в боевой авиации, но надо подумать о гражданской версии этого самолет, - сказал президент. - У нас масштабы страны такие - до Нью-Йорка ближе лететь!

То есть скорость и мощь «белого лебедя» сегодня вполне могут быть востребованы и в мирной жизни.

- Надо сделать гражданскую версию, - то ли попросил, то ли поручил Путин. - Ту-144* в свое время почему сошёл с производства - пассажирский билет на него должен был соответствовать среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт.

Непосредственно с «белым лебедем» сам Путин знаком очень хорошо. На нем он летал в 2005 году, но свой летный опыт при этом не склонен переоценивать.

- Рядышком сидел, пальчиком дотрагивался, - посмеялся глава государства на вопрос об ощущениях. - Я сидел в кресле пилота - это незабываемые впечатления. Как во сне! Летчикам можно позавидовать, хотя, конечно, часть их жизни связана с риском, но она очень интересная и содержательная.

Путин поделился воспоминанием, когда стало ясно, что Ту-160 нужно модернизировать.

- Когда мы самолет начали применять, стало очевидным, что самолет нужно менять, что должна быть проведена огромная работа. А сегодня, когда появились новые технологии, стало понятно, что мы можем его доработать на совершенно новой технологической базе. Только внешне она как та машина, на которой я летал, а на самом деле это другой самолет.

Но и с производством «негражданских» Ту-160 у авиазавода не будет проблем. В присутствии президента минобороны и Объединенная авиастроительная компания подписали договор о производстве до 2027 года 10 самолетов на общую сумму 160 миллиардов рублей.

*Ту-144 - был единственным в СССР сверхзвуковым пассажирским самолетом. В мире у него был единственный аналог - французский "Конкорд". Ту-144 летал в 1960-70-е годы. Выполнял рейсы "Москва-Ама-Ата". Билеты на него стоили 80 рублей (на обычные самолеты - 62 руб.). В 1980-е годы от эксплуатации Ту-144 отказались.