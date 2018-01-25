2018-01-25T21:19:12+03:00
Общество

Ведущий конструктор КБ «Сухой» прокомментировал идею создать сверхзвуковой пассажирский лайнер

Ранее Владимир Путин предложил создать "гражданскую" версию стратегического сверхзвукового бомбардировщика
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Чтобы военный Ту-160 превратить в гражданский самолет, нужно делать его широкофюзеляжным. ФОТО Марина Лысцева/ТАССЧтобы военный Ту-160 превратить в гражданский самолет, нужно делать его широкофюзеляжным. ФОТО Марина Лысцева/ТАСС
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Ведущий конструктор КБ «Сухой» Владимир Зуев:

- Конечно, заманчиво сделать сверхзвуковой пассажирский лайнер. Но чтобы военный Ту-160 превратить в гражданский самолет, нужно делать его широкофюзеляжным. Иначе в него поместится мало пассажиров. Однако, с изменением формы фюзеляжа он может потерять в скорости. Тут все надо просчитать.

Теоретически, сверхзвуковой самолет позволит долететь до Владивостока или Нью-Йорка в 2 раза быстрее. Но тут нужны новые решения. Новые двигатели, большие баки. Наш предыдущий Ту-144 достигал сверхзвуковой скорости 2 тысячи км. в час. Но при этом топлива расходовал очень много. Если бы он проходил весь путь на сверхзвуке, ему топлива до Владивостока не хватило бы. Только от Москвы до Алма-Аты или Ташкента.

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