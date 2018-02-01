2018-02-01T17:07:04+03:00
Туризм

Загар без дыма: в Таиланде запретили курить на пляжах

Штраф до 3 тысяч долларов или год тюрьмы - такое наказание ждет туристов даже за пустую пачку или электронную сигарету
Юлия СМИРНОВА
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Запрет вступил в силу с 31 января. Наказание для нарушителей жесткоеЗапрет вступил в силу с 31 января. Наказание для нарушителей жесткоеФото: Олег УКЛАДОВ
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Лежу, курю - это теперь не про отпуск в Таиланде. В популярнейшей у российских туристов стране Юго-Восточной Азии (а в 2017 году около миллиона наших соотечесвенников провели отпуск в Тае) ввели запрет на курение на пляжах. Об этом путешественников предупредили в посольстве России в королевстве Таиланд. А Ростуризм уже выпустил рекомендации для турфирм: мол, если клиент летит в Паттайю или на Пхукет, расскажите ему, чтоб не расслаблялся на шезлонге с сигаретой.

Запрет вступил в силу с 31 января. Наказание для нарушителей жесткое: штраф 100 тысяч бат (около 3 тысяч долларов) или даже год тюрьмы. Поплатиться (и расплатиться) можно даже за пустую пачку из-под сигарет, брошенную на песок, или за прогулку вдоль прибоя с зажженой сигаретой. Для курильщиков обещают поставить специальные будки рядом с пляжами.

Почему тайские власти решились на строгие меры? На пляжах много окурков, самим же отдыхающим неприятно. Это во-первых. А еще сигареты, брошенные в море, выделяют кадмий, свинец и прочие неполезные для рыб и кораллов вещества.

Впрочем, запрет касается не всего побережья Таиланда, а 24 пляжей в пятнадцати курортных провинциях (полный список). В том числе провинции Чонбури, где расположена Паттайя - самый массовый тайский курорт, островов Пхукет, Самуи и других популярных у туристов мест на Андаманском море и Сиамском заливе.

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