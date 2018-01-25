Софи Тернер не может выйти замуж из-за "Игры престолов"

25 Янв. 2018 2018-01-25T03:03:18+03:00

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Актриса культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер (Санса Старк) не может определиться с датой предстоящей свадьбы из-за постоянной занятости в съемках. Пока восьмой сезон не будет окончательно доснят, ее жениху, американскому певцу и актеру Джо Джонасу придется подождать с "первой брачной ночью".

Об этих трудностях рассказала подруга Софи, тоже звезда "Игры престолов", Мэйси Уильямс (Арья Старк). Кстати, Мэйси предстанет в роли свидетельницы на свадьбе своей экранной сестры.

Мэйси также сообщила, что они ждут не дождутся, когда уже будет готов сезон, чтобы заняться приготовлениями. А еще, по секрету, открыла, что Софи, конечно, позволяет себе думать о свадьбе и во время съемок. Ведь это такой важный и волнительный момент в жизни девушки.

О себе она добавила:

«Это очень, очень волнительно! Хотя и, конечно, очень уж странно».

Планировать свою свадьбу 21-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер и ее 28-летний жених Джо Джонас стали еще с осени прошлого года. Тогда исполнительница роли Сансы Старк поделилась этой новостью в соцсетях.

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