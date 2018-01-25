2018-01-25T18:31:58+03:00
Телевизор

Шоу Елены Летучей на "Первом канале" закрывают из-за серьезных проблем со здоровьем ведущей

Врачи запретили телеведущей частые перелеты
Ксения ПАДЕРИНА
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Чтобы избежать сплетен, телеведущая сама выступила с объяснениемЧтобы избежать сплетен, телеведущая сама выступила с объяснениемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Программа Елены Летучей на Первом канале так и не вернулась в эфир после новогодних каникул. Чтобы избежать сплетен, телеведущая сама выступила с объяснением на своей странице в Инстаграм.

- Сегодняшнее утро началось с врачей и увы - грустных новостей! - пишет Елена. - Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему программа «Летучий Отряд» в новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии? Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия. Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье.

По словам Елены, весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов, но, к сожалению, достойных кандидатур на нашли.

- Мы пытались придумать, как сохранить программу и при этом не заставлять ведущую летать по несколько раз в неделю, поскольку это запрещено Лене врачами, - комментирует Первый канал. - Но вариант с разделением работы между корреспондентом на месте и ведущей в студии показался нам неубедительным. Поэтому мы все же приняли решение приостановить работу над «Летучим отрядом». Будем надеяться, только временно. Елене Летучей желаем здоровья и вместе с ней обязательно придумаем тот формат, в котором ее талант и опыт найдут себе наилучшее применение.

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