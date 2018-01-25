2018-01-25T15:26:10+03:00
Авто

Начинающих водителей хотят ограничить в правах

Общественники разработали целую реформу обучения автомобилистов
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Союз подготовил целую реформу обучение водителейСоюз подготовил целую реформу обучение водителейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стало известно, что водителей могут заставить пересдавать экзамен по ПДД при замене водительского удостоверения. С таким предложение в ГИБДД обратился Российский Союз автошкол.

На следующий день оказалось, что планируемая переэкзаменовка — это еще цветочки. А Союз подготовил целую реформу обучение водителей.

Временные права начинающим водителям

- На первые два года стажа надо выдавать временное удостоверение. Потом его будут менять на постоянное. Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в острожной езде. Иначе за частые нарушения он вернется к статусу ученика автошколы со всеми вытекающими последствиями в виде новой оплаты обучения и пересдачи экзаменов, - заявил глава Российского союза автошкол Александр Ачкасов.

Понятно, почему общественники боятся новичкам сразу выдавать постоянные права. Специалисты сами признаются, что не могут нормально обучать водителей.

Сами руководители автошкол признаются, что сейчас автоинструкторы начинают работать без какой-то особой подготовки. А профессиональное свидетельство просто покупают.

- Каждый фиктивно подготовленный инструктор распространяет собственные водительские ошибки на сотни своих учеников, которые, получив права, будут повторять эти ошибки в течение десятилетий, - заявили в Российском союзе автошкол.

Ну да, если вдруг начинающий водитель станет повторять огрехи своего наставника, то права можно будет отобрать и заставить переучиваться.

Мне вспоминается мой собственный инструктор. Это был грузный мужик родом с Кавказа. От здания школы до площадки он принципиально ездил, не тормозя. Ни разу не остановился на красный свет.

Медкомиссия каждый год

- Срок действия справки в настоящее время составляет один год. При этом контроль наличия медицинской справки, согласно действующему законодательству, осуществляется один раз в десять лет при плановой замене водительского удостоверения, - заявил Ачкасов.

Союз автошкол предлагает, чтобы водители каждый год посещали врачей и всегда при себе имели справку. Только так можно хоть как-то отследить, что прошедший много лет назад медкомиссию водитель, например, не стал наркоманом.

Общественники считают, что начинающие шоферы не должны возить много пассажиров (конкретный лимит не оговаривается), должны двигаться медленнее разрешенного максимума. Так же новичкам надо запретить вождение по магистралям и ограничить движение по ночам.

Союз автошкол все свои идеи отправил в ГИБДД. Там документ получили и заявили, что предложения изучат. Других комментариев от ведомства не поступило.

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