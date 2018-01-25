2018-01-25T18:32:57+03:00
Политика

Дмитрий Рогозин: «Это возрождение производства стратегических ракетоносцев»

Вице-премьер правительства рассказал «КП» о том, что значит сегодняшний полет новенького Ту-160, за которым наблюдал президент
Александр КОЦsashakots@sashakots
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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Марина Лысцева/ТАССМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Марина Лысцева/ТАСС
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Ту-160 — машина уникальная. При том, что это самый тяжелый боевой самолет в мире, он является самым скоростным бомбардировщиком из существующих. Причем с рекордной взлетной массой. Во время сирийской кампании он сумел продемонстрировать свои возможности, нанося ювелирные удары по террористам ракетами Х-555 и Х-101. И это было первое боевое применение Ту-160, судьба которого, как и многих других разработок советского ВПК, могла сложиться трагически.

С 1981 по 1992 год были построены 36 «Белых лебедей» (так называют самолет сами летчики). Сейчас на вооружении ВКС — 16 машин, прошедших ремонт и восстановление. На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова после развала СССР осталось несколько заделов Ту-160, но из-за нехватки финансов проект был заморожен. В итоге один самолет был достроен лишь к 2000 году, второй - к 2008-му. И вот уже почти 10 лет небо не видело новеньких «Белых лебедей». До сегодняшнего дня. Но в четверг в воздух взлетел сначала модернизированный Ил-78 — в Ульяновске.

25 января 2018. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент РФ Владимир Путин во время посещения филиала ПАО "Туполев" Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

25 января 2018. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент РФ Владимир Путин во время посещения филиала ПАО "Туполев" Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

- Это наш новейший самолет-заправщик, - пояснил «КП» зампредседателя правительства РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин. - В 2012 году в Ульяновске при президенте был поднят в небо Ил-76-МД-90А. Раньше 76-е машины производились на Ташкентском авиационно-производственном объединении им. Чкалова. Но при президенте Каримове отношение Узбекистана к промышленности и кооперации с Россией изменилось, и мы сделали все возможное, чтобы перенести производство Ил-76 из Ташкента в Ульяновск. Ил-76-МД-90А обновлен на 70 процентов по сравнению с традиционным транспортником. В нем уже используются композитные материалы, новая авионика, новая кабина, система безопасности и новые двигатели. А сегодня мы подняли модернизированный Ил-78 — это самолет-заправщик.

- Который может заправлять в воздухе нашу стратегическую авиацию...

- Да, в том числе и новый Ту-160, который сегодня мы подняли в Казани. Это самолет, созданный из задела. Большая часть фюзеляжа была собрана еще в 90-х годах, но потом брошена, когда Казанский авиационный завод почти не работал. Два года назад было принято решение, что Минобороны России необходимы стратегические ракетоносцы версии Ту-160М2, промышленностью была проведена колоссальная работа. Нужно было восстановить в Казани электронно-лучевую сварку по титану, потому что центроплан самолета создан из этого сверхлегкого и сверхпрочного металла. Многие скептики считали, что это невозможно. «Технология утеряна», - говорили они. Но КБ Туполева и Казанскому авиационному заводу удалось найти носителей этих знаний. И воссоздать эту уникальную линию сварки, благодаря ветеранам предприятия, которые смогли воспроизвести технологию, но уже с цифровой системой управления.

- На самом самолете тоже будет новое оборудование?

- В первую очередь — новые двигатели НК-32 второй серии. Этот новый Ту-160 — некий переходной вариант. Он не является полностью модернизированной версией, которая в интересах Минобороны пойдет на испытания с 2019 года. На нем, как на летающей лаборатории, уже с марта этого года будут испытываться двигатели новой серии, а затем - авионика, бортовое радио-электронное оборудование, вооружение — более дальнобойные и мощные стратегические ракеты. Следующая версия будет создана уже в рамках цифрового проектирования, будут невидимые глазу улучшения аэродинамики. Но сегодняшний полет важен в первую очередь как пример восстановления производства стратегических ракетоносцев в нашей стране.

- А что насчет совершенно новых проектов?

- Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 23-24 годов. Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет 21 века. Но это уже следующий шаг.

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