Депутат Милонов требует наказать тех, кто признал однополый брак в России

25 Янв. 2018 2018-01-26T01:50:06+03:00

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Легким движением руки одной из работниц московского МФЦ двое гомосексуалистов превратились в первую однополую российскую семью. А началось все 4 января, когда влюбленная парочка упархала в Копенгаген. Там россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский обменялись кольцами, поцеловались и... поженились. Правда, молодежены еще не сказали миру, кто из них муж, а кто жена.

Статус в Фейсбуке одного из новобрачных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А уже в столице они поставили штамп в паспорте. Видимо, сотрудница МФЦ не разобралась в вопросе и по ошибке поставила им штампик на 14-й странице главного документа. Узнав тревожную для гомофоба весть, гневным комментарием разразился депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с «КП» он сказал, что содомитов нужно выслать из России в столыпинском вагоне.

- Это явно какое-то недоразумение, - рассказал "Комсомолке" Милонов. - Это или преступная халатность, либо злой умысел. Наверно, работница МФЦ не разобралась в бумагах, поставили закорючку не там и влепили им по ошибке штамп. Это категорически запрещено, человек, который это сделал, мог с таким же успехом двух вонючих козлов сочетать браком. Никакой юридической силы это не имеет. Я предлагаю провести проверку МФЦ, если человек не раскается, то его нужно уволить с позором. Этих двух нужно проверить на опасные заболевания, обычно гомосеки-активисты чем-то больны. Выгнать их из страны, чтобы другим неповадно было.

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Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется (подробнее)