2018-01-26T01:50:50+03:00
Общество

Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой

В столичном МФЦ эту информацию опровергли, подчеркнув: Центры госуслуг Москвы штампы в паспорт вообще не ставят [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Однополые браки – не наш выборОднополые браки – не наш выборФото: REUTERS
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Вчера все СМИ пестрели заголовками: «В России впервые признали однополый брак между мужчинами». Мол, некая работница МФЦ в Москве «расписала» пару гомосексуалистов, поставила штампы в паспортах Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, превратив их в полноценную российскую семью.

Эта новость возмутила многих, но она оказалась обычной газетной «уткой». Информацию опровергли в столичном МФЦ. Информацию опровергли в столичном МФЦ, уточнив, что Центры госуслуг Москвы такую услугу как регистрация брака просто не предоставляют, и их сотрудники никаких штампов в паспорта не ставят. Они просто принимают документы от будущих молодоженов и передают бумаги в ЗАГС.

Статус в Фейсбуке одного из новобрачных. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Статус в Фейсбуке одного из новобрачных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об этом говорится в опровержении, опубликованном сайте учреждения. В МФЦ подчеркивают: изложенная в новости информация является ложной.

А в пресс-службе управления ЗАГС напомнили, что регистрация однополых браков в России запрещена.

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А новобрачных гомосексуалистов он предложил выгнать из страны (подробности).

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