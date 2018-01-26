Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой

26 Янв. 2018 2018-01-26T01:50:50+03:00

Однополые браки – не наш выбор Фото: REUTERS

В столичном МФЦ эту информацию опровергли, подчеркнув: Центры госуслуг Москвы штампы в паспорт вообще не ставят [фото]

Изменить размер текста: A A

Вчера все СМИ пестрели заголовками: «В России впервые признали однополый брак между мужчинами». Мол, некая работница МФЦ в Москве «расписала» пару гомосексуалистов, поставила штампы в паспортах Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, превратив их в полноценную российскую семью.

Эта новость возмутила многих, но она оказалась обычной газетной «уткой». Информацию опровергли в столичном МФЦ. Информацию опровергли в столичном МФЦ, уточнив, что Центры госуслуг Москвы такую услугу как регистрация брака просто не предоставляют, и их сотрудники никаких штампов в паспорта не ставят. Они просто принимают документы от будущих молодоженов и передают бумаги в ЗАГС.

Статус в Фейсбуке одного из новобрачных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об этом говорится в опровержении, опубликованном сайте учреждения. В МФЦ подчеркивают: изложенная в новости информация является ложной.

А в пресс-службе управления ЗАГС напомнили, что регистрация однополых браков в России запрещена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Милонов требует наказать тех, кто признал однополый брак в России

А новобрачных гомосексуалистов он предложил выгнать из страны (подробности).