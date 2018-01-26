Госдума приняла в окончательном чтении закон о волонтерах

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Госдума РФ приняла в пятницу, 26 января, в третьем и окончательном чтении закон о волонтерах и добровольцах. Он вступит в силу 1 марта 2018 года.

Документ уравнивает понятия "волонтер" и "доброволец" и четко регулирует эту сферу деятельности. Так, он опредляет статус и принципы работы волонтёрских организаций, организаторов благотворительной деятельности и самих волонтеров, а также права и обязанности последних.

Важно, что в документе прописаны правила поддержки волонтеров органами власти, а также их отношения c организаторами волонтерской деятельности.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев обращает внимание на то, что закон сведет на нет ситуации, при которых различные региональные министерства могли бы отказать в поддержке волонтерским центрам, ссылаясь на отсутствие такой возможности.

- Теперь каждый орган власти имеет право выделять средства, реализовывать проекты, а также формировать государственные программы по поддержке волонтерского движения. Мы уверены, что закон создаст условия для диалога, партнерства между властью и гражданскими активистами, у них начнут появляются совместные инициативы, мы научимся доверять друг другу, - подчеркнул он.

Кроме того, теперь с волонтёрами можно заключать гражданско-правовые договоры. В таком договоре организатор может прописать право волонтёра на возмещение расходов по проекту: на питание, экипировку, оборудование, наем помещения и даже, в случае необходимости, страхование жизни и здоровья. Сведения об участии добровольца в благотворительном проекте могут быть занесены по его желанию в личную книжку волонтера.

- -Сейчас основная сложность связана именно с отсутствием правовой определенности в вопросах привлечения добровольцев для работы в больницах, приютах, социальных и культурных учреждениях и так далее. Когда нет порядка, каждый руководитель трактует его по-своему, зачастую просто закрывая перед волонтерами двери. В ближайшее время мы на площадке Общественной палаты обсудим с каждым ведомством, что и как именно необходимо регулировать, и совместно разработаем необходимую отраслевую нормативную базу, - рассказал Артем Метелев. - Принятие закона – важнейший шаг на пути к созданию устойчивой системы поддержки волонтерства в России. Много лет сообщество обсуждает регулирование этой довольно тонкой материи, основанной на доброй воле каждого человека, и смогло найти консенсус в данном вопросе. К разработке закона были привлечены лидеры волонтерского движения, он обсуждался и на площадке Общественной палаты и Агентства стратегических инициатив.

Отметим, что закон был принят Госдумой в самом начале 2018 года, который по поручению Президента РФ Владимира Путина объявлен в Росиии годом Добровольца.