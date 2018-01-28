Гузеева и Меньшова похудели на самоограничениях, а Топурия и Семенович - на фотошопе

28 Янв. 2018 2018-01-28T01:05:42+03:00

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В нашей стране народ хлебом не корми - дай пообсуждать, кто потолстел, кто похудел, да как. Особенно рьяно следят за артистами большими и маленькими. В этом обсуждении есть естественный элемент сравнения: всегда приятно, когда звезда выглядит хуже, чем ты. А если лучше, то интересно узнать, как она этого добилась. Звезды же обычно расстаются с лишними кило так же, как и все остальные: не едят и занимаются спорт. Но некоторые нарушают правила, фотошопят фигуру. Мы решили рассказать, кто же сбросил сам, а кто воспользовался услугами специальных программ, чтобы уменьшить отросшее богатство.

Лариса Гузеева

«Бесприданница» Лариса Гузеева постоянно борется с лишним весом. Каждый год пресса публикует фото ведущей «Давай поженимся!» то в постройневшем, то в исхудавшем виде. В сентябре этого года актриса жаловалась «мой освиневший вид вызывает тошноту» и давала зарок сбросить лишние кило. И, надо сказать, ей это удалось. Сейчас 58-летняя Лариса выглядит великолепно. Проблема лишнего веса у ведущей от того, что она, по собственному признанию, много ест. А помогают в борьбе со своим пристрастием клиники для похудения, а вовсе не диеты.

_larisa_guzeeva_ Жду Деда Мороза с подарками! Настроение нулевое. фото @yasha571

Юлия Меньшова

Дочь оскароносного режиссера никогда не была особо «в весе». Но когда 48-летняя телеведущая опубликовала фото из МДТ имени Пушкина, поклонники всполошились. Одни говорили, что Юлия осунулась, другие начали скучать по ее щечкам и отметили тоненькую шею, третьи порадовались за то, что она смогла побороть лишние кило. Телеведушая рассказывала, что ей помог похудеть "православный" способ: перед тем, как приступить к еде, прочитать главу из Евангелия.

Екатерина Стриженова

Несколько лет назад телеведущая вместе со своим супругом, Александром Стриженовым, избавились от лишнего веса. И вот, поклонники пары заметили, что последнее время 49-летняя Екатерина носит исключительно балахоны, скрывающие фигуру. Многие решили, что телеведущая просто решила, наконец, расслабиться после 25 лет совместной жизни с супругом. Другие начали намекать - мол, естественные гормональные изменения организма, ничего страшного. Но, в последнее время Екатерина решила заняться фигурой. «Кто делал армопластику, отзовитесь! Обещают 1-2 размера за 2 сеанса... дают гарантию 3 года! Я в чудеса не верю, всё проверяю на себе! - написала ведущая в Инстаграме из процедурного кабинета.

strizhenovae "Жюрили" конкурс "Miss BaByliss",старались быть объективными...

Ани Лорак

39-летняя певица никогда не была в теле - всего месяца 4 после родов певица радовала народ пышной фигурой. А потом «рот на замок» - любимое выражение Каролины. Но одно дело - просто быть стройной, а другое дело - прокачать все мышцы, для того, чтобы тело приобрело упругость и рельеф. Лорак на отдыхе в Мексике перед своим новым шоу «Дива» показала, что уделяет немало времени своим мышцам. Такие кубики не у каждого спортсмена имеются! Видимо, готовясь к шоу, певица «затанцевала» не маленький рельеф.

Кэти Топурия

Солистка группы A’Studio, находясь на отдыхе в Тайланде, не устает показывать свою отличную фигуру в купальнике. Но поклонники поймали Кети на фотошопе. На одном из снимков Топурия решила чуть увеличить себе пятую точку. Но, к сожалению, от работы в графическом редакторе «поплыл» и бортик бассейна, выдав увеличение попы. Казалось бы, зачем? Ведь и так фигура нормальная. Но, оказывается, все дело в моде на большие задницы. Такую пойди накачай - надо слишком много времени проводить в зале. Поэтому многие «надувают» ее в фотошопе. Правда, Топурия дала матерную отповедь тем, кто приметил работу с фото - мол, там «басик переходит в маленький басик и сверху маленькая горка, я там как раз и стою».

Анна Семенович

Красотка из группы «Блестящие» тоже злоупотребила фотошопом. Отдыхая на Бали, 37-летняя певица сделала несколько красивых фото в бассейне, «обновив» купальники. Но, видимо, решив подчеркнуть тонкую талию, на одной фотке «вырезала» кусок тела. А на другой - «ужав» себя на пару размеров. «Ну, а теперь внимательно смотрим на положение правой руки. Неестественно правда? Локоть вообще вывернуло, а слева угол кирпичика пририсовали, но маленько в тон желтого не попали. Ой халтурщики, Аня» - написали профессионалы с острым взглядом в комментариях. Да, это заметно. Нет, в этом нет ничего страшного. Не так давно Семенович рассказывала, что постройнела благодаря ручной липосакции - армопластике.

ann_semenovich Ураааааа!!! К нам вернулось солнце Я люблю Бали даже в дождливую погоду, тут так хорошо высыпаться, лежишь под зонтиком с книжкой и дремлешь . Любимые хороших вам выходных, а я плавать купальник от @oxanaruslanova #Балисказочное #анясеменович #отдых #певица #красиваяженщина #счастьевнутринас #позитивщики

Ирина Дубцова

35-летняя певица много лет боролась с весом. Талантливая артистка была вынуждена многие годы терпеть нападки тех, кто считал, что она «слишком много кушать» - а на самом деле просто не могла прийти в форму после родов. И вот, в конце этого года Ирина продемонстрировала отличную форму. Сразу же ноги стали казаться бесконечными, живот стал плоским. Но хейтерам все было мало. Они начали обвинять ее в использовании фотошопа - мол, пупок не на месте. Потом уже начали заявлять, что она все равно толстая. На что Дубцова послала всех… работать: «Я песни пишу, а не моделью работаю. Пойду поем» - ответила сетевым хомякам Ирина.