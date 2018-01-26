2018-01-26T22:00:49+03:00
Спорт

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане для наших спортсменов запретили флаг России

Согласно опубликованным правилам, триколор и любая государственная символика у атлетов может быть только в спальне и так, чтобы никто не видел
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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На Олимпиаде в Пхенчхане нашим поставили ряд условий.На Олимпиаде в Пхенчхане нашим поставили ряд условий.Фото: REUTERS
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В пятницу, 26 января, Международный олимпийский комитет опубликовал специальную памятку для российских спортсменов для Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Их должны придерживаться те, кто поедет в Южную Корею на игру. Вместе с тем, МОК отмечает, что это стандартные правила поведения для всех спортсменов. Однако же для россиян было сделано несколько оговорок.

НАШИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

Один из главных пунктов правил - это уважать решение МОК от 5 декабря, никак его не критикуя. И осознавать, что они - не сборная России, а команда "Олимпийские атлеты из России". И члены всех делегаций должны носить на всех церемониях, включая тренировки и любые другие мероприятия, только ту форму и аксуссуары, которые одобрены требованиями МОК.

НАШИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ТРОГАТЬ ФЛАГ

На спортивных объектах Олимпиады российские спортсмены должны забыть про существование российского флага. Согласно правилам, следует воздержаться от любой формы публичной активности с флагом России, гимном, гербом, символикой ОКР. Всем российским спортсменам нельзя даже в соцсетях называть никак иначе, кроме как "Олимпийский атлет из России". Даже нельзя ставить "лайк" сообщению в соцсетях с изображением российского флага.

Сделано исключение - флаг страны можно повесить у себя в спальне в Олимпийской деревне. Только в тех, которые выделены членам нашей делегации. А флаг России должен быть вне зоны видимости для посторонних лиц. Что удивительно, под запретом флаг России будет находиться даже для аккредитованных на Олимпиаде журналистов. Все по той же причине - для уважения всех решений МОК.

НАШИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

Помимо того, что нельзя брать флаг, либо же любой другой национальный символ из рук болельщиков, на которых запрет не распространяется, есть еще ряд требований. В частности, необходимо воздерживаться от любых альтернативных церемоний чествования победителей. Тех, которые могут быть организованы Олимпийским комитетом России, либо же любой другой третьей стороной на олимпийских объектах в Пхенчхане. МОК отдельно прописал, что нельзя чествовать российских спортсменов даже в организованных неофициальных Домах болельщиков.

Любое нарушение правил - это исключение из состава делегации и изгнание с Олимпиады. Контроль за соблюдением всех этих правил будет вестись рабочей группой МОК. Ее главой будет гендиректор Пер Миро, также в нее войдут спортивный директор спортивный директор организации Кит Макконнелл. В свою очередь, российские спортсмены, которые получат приглашения на Олимпиаду, подпишут специальные документы для соблюдения всех правил.

Напомним, ранее МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018, разрешив участвовать в соревнованиях только «чистым» атлетам из РФ. Накануне же стало известно, что нашу страну в Южной Корее представят 169 спортсменов.

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