Звезды на кинопремии «Золотой орел»: Михалкова и Кожевникова сразили смелыми декольте

26 Янв. 2018 2018-01-27T02:57:41+03:00

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В первом павильоне «Мосфильма», как всегда, звездопад. Кинодивы демонстрируют фотографам свои лучшие наряды и бриллианты.

Лучшие и худшие образы кинопремии «КП» рассмотрела вместе с модными экспертами - фэшн-блогером Дарьей Овечкиной и стилистом Русланом Громовым.

Фэшн-блогер Дарья Овечкина

Елизавета Боярская

- 32-летняя дочь знаменитого «мушкетера» - одна из самых красивых и стильных актрис российского кинематографа, - считает фэшн-блогер Дарья Овечкина. - Для церемонии девушка выбрала платье с чуть завышенной талией. Плечи Лизы открыты. Прическа и украшения соответствует образу. Но вернемся к платью.

Елизавета БоярскаяФото: Евгения ГУСЕВА

Такой фасон крайне удачен, он не только скрывает недостатки фигуры, делая ее практически совершенной, но и переносит нас во время царской России. В гости к Пушкину, дворянским усадьбам, царской охоте и высокой поэзии. Единственное, что выбивается из этого стройного ряда - расцветка юбки. Отдает цыганщиной. Я бы рекомендовала Лизе что-то однотонное. А так образ прекрасен.

А стилист Руслан Громов внимательно рассмотрел и «боевую раскраску» «Карениной» : «Макияж на основе хайлайтера (средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица - ред.) в натуральных оттенках выполнен безупречно. Визажист подчеркнул индивидуальность актрисы. Прическа идеально подходит под образ».

Стилист Руслан Громов

В разборе стиля наряда Боярской Громов частично согласен с Овечкиной: «Топ платья отлично подчёркивает зону декольте и изящную спину, но юбка кроя солнце мне не понравилась из-за расцветки. Силуэтное платье смотрелось бы лучше».

Ирина Винер

- Прославленный российский тренер всегда привлекает внимание блеском драгоценных камней, -замечает наш эксперт Дарья Овечкина. - На Ирине всегда либо изысканная диадема с изумрудами, или шикарные сапфировые серьги, или (как в этот раз) колье с огромными рубинами. Все камни, разумеется, подлинные и равны по стоимости годовому бюджету небольшого города. Впрочем, Ирина благодаря своим личным заслугам, невероятному таланту и удачному замужеству может себе позволить и не такое. Красоту камней Винер предпочитает оттенять мехами и бархатом. Сейчас на Ирине Александровне, например, шапка из ламы.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-УсмановаФото: Евгения ГУСЕВА

- Образ в стиле D&G выглядит весьма интересно, - считает стилист Руслан Громов. - У меня только есть небольшое замечание по поводу «курочки» на голове. К этому наряду больше бы подошла прическа в стиле Лизы Боярской.

Ирина Александровна — красивая женщина. Стильная прическа только бы подчеркнула ее стать.

Анна Михалкова

- Актриса Анна Михалкова определенно станет хедлайнером кинопремии. И виновато в этом ее «скромное черное платье» с умопомрачительным декольте, - полагает стилист Дарья Овечкина. - Михалкова тает на глазах. Яркая, статная. Кстати, никогда не думала, что у Анны такая красивая грудь. Зачем она ее раньше прятала? Уверена, после этой церемонии поклонников у дочери Никиты Сергеевича прибавится. Да и эфиры программы «Спокойной ночи, малыши» с участием Анны теперь смотреть будут не только дети.

Анна МихалковаФото: Евгения ГУСЕВА

Анна МихалковаФото: Евгения ГУСЕВА

Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз (в центре).Фото: Евгения ГУСЕВА

- Артистка Дарья Мороз сегодня оделась под стать своей фамилии. Белые волосы, белый костюм. Настоящая снежная королева. На нее даже смотреть холодно, что особенно тревожно, когда за окном минус 10, - шутит наш эксперт Дарья Овечкина.-Так и хочется предложить Даше плед и стакан крепкого теплого чая.

Ирина Горбачева

-Total black - сегодняшний выбор Ирины Горбачевой. Но в отличие от Анны Михалковой (так же отдавшей предпочтение черном цвету), Ирина решила не фраппировать общественность своей сексуальностью, надев скромный брючный ансамбль. Уверена, что этот образ понравится многим модным критикам, но на мой взгляд достаточно скучно. И хочется каких-то ярких деталей в образе, - говорит стилист Дарья Овечкина.

Ирина Горбачева с мужем Григорием КалининымФото: Евгения ГУСЕВА

Ирина ГорбачеваФото: Евгения ГУСЕВА

Елена Захарова

- Елена Захарова тоже в черном. Однако свой образ актриса разбавляет кружевом, красной сумочкой, помадой и маникюром. Комбинезон, разумеется, идет в обтяг, как любит Елена. Смотрится наряд замечательно. Видно, что все лишние кило, набранные за время беременности, уже ушли (в ноябре артистка родила дочь-ред.). Не каждая дама в 42 года может так шикарно выглядеть после родов. Единственное! Для выхода в свет с этим нарядом я бы выбрала другую сумочку, - советует актрисе фэшн-блогер Дарья Овечкина.

Елена ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА

Глюкоза

- Новогодняя тема не отпустила и Глюкозу. В этот вечер певица решила уподобиться блестящей елочной игрушке. Такие костюмы были очень популярны в 90-е годы, - оценивает образ Натальи Ионовой стилист Дарья Овечкина. - И пусть этот образ больше подходит для сценического выступления, нежели для престижной кинопремии, он нравится мне больше ледяного лука Дарьи Мороз. На улице и так холодно. Давайте оценивать зиму с позитивной стороны.

Продюсер Александр Роднянский и певица Наталья Ионова (Глюкоза). ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Елена Лядова

- Актриса Елена Лядова, как всегда, выглядит очень сексуально. Вырез открывающий ножку, платье облегающее талию, открытая спина. Все очень чувственно. Как первый поцелуй или обещание жаркой ночи. Возможно, дополнительную силу образу дает брутальный Владимир Вдовиченков в классическом синем костюме, очень удачно вставший рядом с актрисой. Рядом с ним Елена смотрится еще более нежной и стройной, - полагает модный эксперт Дарья Овечкина.

Елена ЛядоваФото: Евгения ГУСЕВА

Владимир Вдовиченков и Елена ЛядоваФото: Евгения ГУСЕВА

- К вечернему туалету Лядовой не придерешься, - согласен с коллегой стилист Руслан Громов. - Елена выбрала классический вариант платья с открытой спиной для красной дорожки. Хорошо подобраны и аксессуары.

Мария Кожевникова

- И еще одна поклонница черного — многодетная мама Мария Кожевникова, в июле прошлого года подарившая своему избраннику еще одного ребенка. Однако на красной дорожке кинопремии «Золотой орел» актриса радует глаз совершенными формами «Аллочки из Универа», - похвалила красавицу-актрису модный блогер Дарья Овечкина.

Мария КожевниковаФото: Евгения ГУСЕВА

Никита и Татьяна МихалковыФото: Евгения ГУСЕВА

Певица Нина Шацкая и режиссер Светлана ДружининаФото: Евгения ГУСЕВА

Валентин Юдашкин с супругой МаринойФото: Евгения ГУСЕВА

Валерия

- Вечно молодая Валерия и в этот раз порадовала поклонников своей красотой и сексуальностью, - считает стилист Дарья Овечкина. - Для выхода на красную дорожку певица выбрала длинное платье с интересным орнаментом и пушистой юбкой книзу. Такой наряд вызывает прямую ассоциацию с ночью в джунглях. Такой же дикий и любопытный одновременно. Из украшений певица оставила себе лишь маленький браслет с сапфирами. Дабы не перегружать конструкцию.