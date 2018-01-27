На "Золотом орле" победили космонавты

27 Янв. 2018 2018-01-27T03:29:56+03:00

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2017 год был ознаменован большим (штуки три или четыре) количеством успешных фильмов, прославляющих достижения прошлого - будь то крещение Руси или первый выход в открытый космос. Вот разве что "Движение вверх", самый главный чемпион, никак не мог попасть в номинанты "Золотого орла" - слишком поздно вышел, в конце декабря. Его статуэтки еще впереди, он их получит через год.

Поэтому пока что лучшим фильмом признали "Салют-7", приключенческую драму (или драматический приключенческий фильм, это уж как называть) - о том, как тяжело иногда приходилось советским космонавтам на орбите, но как блистательно все-таки они выполняли задание.

В том же 2017-м вышел еще один вполне приличный фильм о советских космонавтах, "Время первых", но ему в ключевых категориях дали только две награды: "Лучшим актером" стал Евгений Миронов, а "Лучшим актером в роли второго плана" за роль Сергея Королева - Владимир Ильин. Встреченную овациями победу Ильина никто и не думал оспаривать. А вот у Миронова был серьезный конкурент: Александр Яценко в "Аритмии". Собственно, Евгений Миронов был предсдателем жюри в прошлом июне на "Кинотавре", и сам дал Яценко главный приз, и сейчас, на "Орле", свою речь начал со слов: "Когда я увидел "Аритмию", Яценко меня просто потряс..." Ну, потряс или не потряс, а теперь уж извольте распишитесь.

Но что невероятно приятно (это самый радостный момент "Орла") - приз за лучшую женскую роль получила Ирина Горбачева ("Аритмия"), изумительная, очень яркая и запоминающаяся актриса, которая до сих пор при раздаче призов как-то оказывалась у Яценко в тени. 29-летняя Горбачева выиграла у Марины Нееловой и Алисы Фрейндлих. Впрочем, Фрейндлих тоже не осталась у "Орла" в долгу, получив приз как "Лучшая актриса в роли второго плана" за фильм "Карп отмороженный".

В телевизионой категоии всех убрала "Анна Каренина" Карена Шахназарова: "Лучшей актрисой" назвали Елизавету Боярскую (после всего, что на нее вылилось в интернете, джентльмены просто не могли поступить иначе), а сам шахназаровский проект был назван "Лучшим телефильмом или мини-сериалом".

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