Вице-премьер Аркадий Дворкович о новых санкциях США: Они будто в карточные игры играют

27 Янв. 2018 2018-01-27T13:49:30+03:00

Чиновник заявил, что эти и прежние меры Вашингтона против Москвы ничем не обоснованы

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Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович прокомментировал новые санкции Минфина США против граждан и компаний РФ. По его словам, это совершенно безосновательный шаг, который напоминает игру.

- 21 человек добавлен в санкционные списки. США как будто в карточную игру играют. А ещё в санкционного списке девять компаний. Больше всего меня поразила «Сургутмебель». Просто песня, - поделился с журналистами вице-премьер.

26 января Минфин США заявил о расширении санкционного списка российских граждан и компаний. В него добавили, например, замминистра энергетики РФ Андрея Чемезова, корпорацию «Силовые машины» и ряд дочерних предприятий «Сургутнефтегаза», в том числе и мебельную фирму. Своё решение официальный Вашингтон связывает с ситуацией на Украине.

Если серьезно, то и эти, и прошлые санкции ничем не обоснованы. Они не приносят пользы ни России, ни Соединенным Штатам, ни кому-то другому в мире. Наносят ущерб всем. Мы будем просто продолжать работать и достигать поставленных целей, - прокомментировал Аркадий Дворкович.

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Вашингтон все-таки расширил список лиц и организаций, которые будут подвергнуты санкциям в отношении ситуации на Украине. Теперь в список попали 12 структур, связанных с компаниями "Техпромэкспорт" и "Сургутнефтегаз", среди которых оказался даже совхоз и мебельная фабрика! Как говорится в сопроводительном документе американского ведомства, в список попали компании, "являющиеся дочерними предприятиями "Сургутнефтегаза", который контролирует 50 или более процентов их акций". (подробности)