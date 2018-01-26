Политолог: Обновленный санкционный список США «бьет» по стратегическим секторам России

26 Янв. 2018 2018-01-27T01:10:30+03:00

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Вашингтон все-таки расширил список лиц и организаций, которые будут подвергнуты санкциям в отношении ситуации на Украине. Теперь в список попали 12 структур, связанных с компаниями "Техпромэкспорт" и "Сургутнефтегаз", среди которых оказался даже совхоз и мебельная фабрика! Как говорится в сопроводительном документе американского ведомства, в список попали компании, "являющиеся дочерними предприятиями "Сургутнефтегаза", который контролирует 50 или более процентов их акций". При этом сам отечественный энергетический гигант находится под санкциями с 2014 года вместе с "Газпромом", "Роснефтью" и другими нефтегазовыми корпорациями.

В Вашингтоне решили не останавливаться только на компаниях и ввели ограничения против 21 россиянина и представителя ДНР и ЛНР, включая замминистра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента того же ведомства Евгения Грабчака и главу «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку, и еще 18 граждан России и Украины. Некоторые из них, например Черезов уже были включены в санкционные списки ЕС после скандала с нелегальной поставкой газовых турбин "Сименс" в Крым для теплоэлектростанций, возводимых "Технопромэкспортом".

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Арег Галстян, американист, кандидат политических наук

Новые ограничения со стороны США подтверждают, что вся американская санкционная политика - это надолго, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Сегодняшний список глубоко продуман и "бьет" по стратегическим секторам России.

Еще один факт, на который надо обратить внимание - единодушие Конгресса в отношении необходимости и дальше "душить" Россию. Усиливать санкции готовы и республиканцы и демократы. Так что администрация Трампа даже при большом желании сделать мало что сможет, ведь Конгресс еще в первые 100 дней принял закон, запрещающий президенту отменять санкции. Сами парламентарии уже давно показали, что именно они контролируют политику США на российском направлении и не намерены изменять ее.

Боюсь, что сейчас мы находимся в такой ситуации, что даже приблизительно предсказать развитие ситуации невозможно. Отношения Москвы и Вашингтона, скорее всего, будут ухудшаться, если не случится что-то непредвиденное. На Капитолийском холме уже давно говорят о готовности направить наступательное вооружение на Украину и усиливать те государства, которые заявляют о своем беспокойстве в отношении угроз со стороны России.

КСТАТИ

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