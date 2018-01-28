2018-01-28T17:14:15+03:00
Звезды

Никита Высоцкий: Если Москва «использует Высоцкого» – тут используют и Пушкина с Шекспиром...

Сын поэта, актера и писателя дал комментарий «КП» по поводу суеты вокруг имени его отца на Украине
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Сын Владимира Высоцкого Никита.Сын Владимира Высоцкого Никита.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Директор института национальный памяти Украины Владимир Вятрович сделал очередное громкое заявление. Он предупредил об опасности для Украины Высоцкого, Цоя и Булгакова. Сын Владимира Семеновича специально для "КП" прокомментировал всю эту ситуацию.

- Никита Владимирович, глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Москва может использовать имя Высоцкого на Украине в своих целях...

- Кто это сказал? Я слышал про несколько фамилий, в том числе моего отца, Булгакова, Цоя – которых назвали «сладкими щупальцами России». Ничего нового не скажу – это заявление полемическое, политическое. Всерьез к нему относится бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой – это надолго. Эти понятия находятся в разных плоскостях. Что касается того, что «Кремль это использует»... Ну, тогда они и Пушкина используют, и Шекспира. Глупость комментировать всегда очень трудно.

- Люди слушают Высоцкого в машинах, дома, за городом – и на Украине, и в России. Разве его можно как-то «отфильтровать»?

- Мне это все сложно вообразить. Персонажу, о котором вы говорите, это, наверное, представляется возможным. Наверное, можно запретить слушать Высоцкого. Наверное, можно продвигать что-то свое. Пусть пробуют. Это естественный процесс проб и ошибок. А то, что говорит этот человек – неестественно.

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