2018-01-28T17:16:32+03:00
Общество

Мария Максакова рассказала о смерти своего отца

Второй муж Людмилы Максаковой, доктор физико-математических наук Петер Игенбергс скончался на 81-м году жизни [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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"Мой любимый папа, спасибо тебе за все", – написала Максакова."Мой любимый папа, спасибо тебе за все", – написала Максакова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова рассказала о смерти своего отца. Второй муж актрисы Людмилы Максаковой, доктор физико-математических наук Петер Игенбергс скончался на 81-м году жизни.

"Мой любимый папа, спасибо тебе за все", – написала Максакова по-украински на своей странице в Facebook.

Она также разместила песню-посвящение отцу "Ой у гаю при Дунаю" на украинском языке. В видеоролике собраны памятные для Максаковой фотографии - с родителями, со свадьбы с ее погибшим мужем Денисом Вороненковым, а также с ее детьми.

Людмила Максакова и Петер Андреас Игенбергс официально поженились в 1974 году. Игенберс был гражданином ФРГ с латышскими корнями, доктором физико-математических наук. Познакомились они в Москве, где Петер работал.

Людмила Максакова и Петер Андреас Игенбергс официально поженились в 1974 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людмила Максакова и Петер Андреас Игенбергс официально поженились в 1974 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Мама и папа Петера родились в царской России, причем отец – в Латвии, он абсолютный латыш из Риги. После многих приключений семья осела в Мюнхене. Их сын Петер, получив высшее образование, подрабатывал гидом с туристами из СССР", - рассказывала Людмила Максакова.

В начале 2018 года Игенбергс пережил инсульт, из-за которого его полностью парализовало. Последние дни он проживал на даче в Подмосковье.

Напомним, Мария Максакова сбежала на Украину вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В марте прошлого года его убили в центре Киева, супруга осталась жить в украинской столице.

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