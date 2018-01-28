Умер самый скромный миллиардер в мире - Ингвар Кампрад, основавший компанию IKEA

28 Янв. 2018 2018-01-28T16:24:56+03:00

Ингвар Кампрад умер в возрасте 91 года в своем доме в Смоланде

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В Швеции умер знаменитый бизнесмен Ингвар Кампрад, основавший мебельную компанию IKEA. Как сообщили в пресс-службе IKEA, он ушел из жизни 27 января в своем доме в Смоланде.

«Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара», — заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин, передает издание Aftonbladet.

Кампраду был 91 год. Свою компанию он создал в 17 лет, для названия которой объединил свои инициалы и первые буквы названий небольших шведских городов, в которых он вырос, - Элмтарид и Агуннарюд.

Основатель IKEA занимал пост в составе совета директоров компании до 2013 года. Сейчас руководством занимаются его сыновья - Матиас, Питер и Йонас.

Компания представлена в 49 странах мира, продукцию можно купить в 411 магазинах. IKEA делает ставку на доступные цены, продажу товара в плоских упаковках и сотрудничество с местными производителями.

Несмотря на том, что состояние Кампрада оценивалось в 3,5 миллиарда долларов, он был сторонником экономии и признавался, что использовал одну машину и предметы мебели больше 15 лет, летал только эконом-классом, печатал на двух сторонах бумаги и покупал одежду на блошиных рынках.

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Журнал Forbes включал его в десятку самых богатых людей планеты, а эксперты шведского издания Veckans Affärer оценивали состояние Кампрада в 62 миллиарда евро. При этом в жизни Кампрад был чрезвычайным экономом и простым человеком (подробности)