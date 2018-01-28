2018-01-28T17:11:01+03:00
В мире

Правила жизни создателя IKEA Ингвара Кампрада: Я горд тем, что не забыл, как доить корову. Будьте проще!

Скромный миллиардер умер на 92-м году жизни
Ася ХОВАНСКАЯ
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«Мы будем ценить его наследие, а его чутье, позволившее сделать ежедневную жизнь людей лучше, будет вести нас вперед и вдохновлять», - отметил президент IKEA Джеспер Бродин.«Мы будем ценить его наследие, а его чутье, позволившее сделать ежедневную жизнь людей лучше, будет вести нас вперед и вдохновлять», - отметил президент IKEA Джеспер Бродин.Фото: REUTERS
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Основатель завоевавшей признание во всем мире IKEA Ингвар Кампрад ушел из жизни в эти выходные в возрасте 91 года. «Мы будем ценить его наследие, а его чутье, позволившее сделать ежедневную жизнь людей лучше, будет вести нас вперед и вдохновлять», - отметил президент IKEA Джеспер Бродин.

Производимые шведом товары для дома по доступной цене в представлении и рекламе не нуждаются, а вот фигура создателя масштабной компании, которая получала звание лучшей в мире, как правило, была в тени.

Цитата Ингвара Кампрада. Фото: Рушан КАЮМОВ

Цитата Ингвара Кампрада.Фото: Рушан КАЮМОВ

Ингвар Кампрад родился в 1926 году на юге Швеции, в городе Смоланд. Торговать он начал с раннего детства. Сначала были спички, потом рыба, рождественские украшения, ручки, карандаши. На подаренные отцом деньги в 17 лет (!) он основал IKEA (первые две буквы взяты из его инициалов, буква Е - от их фермы Elmtaryd, буква А - от деревни Agunnaryd).

Говорят, что на идею о мебели в плоских коробках его в свое время натолкнул сотрудник, отвинчивавший ножки у стола перед упаковкой.

Цитата Ингвара Кампрада. Фото: Рушан КАЮМОВ

Цитата Ингвара Кампрада.Фото: Рушан КАЮМОВ

Широко известно о том, что Кампрад был членом нацистской партии «Шведское социалистическое собрание», программа которой была копией программы НСДАП. Впоследствии свою связь с ней назвал «величайшей ошибкой жизни».

Цитата Ингвара Кампрада. Фото: Рушан КАЮМОВ

Цитата Ингвара Кампрада.Фото: Рушан КАЮМОВ

С 1988 года Кампрад перестал официально возглавлять компанию, но от дел не отошел. С 1973 по 2014 годы бизнесмен жил в Швейцарии, покинув родину в знак протеста против высоких налогов. Вернулся домой только после кончины своей супруги.

Цитата Ингвара Кампрада. Фото: Рушан КАЮМОВ

Цитата Ингвара Кампрада.Фото: Рушан КАЮМОВ

Журнал Forbes включал его в десятку самых богатых людей планеты, а эксперты шведского издания Veckans Affärer оценивали состояние Кампрада в 62 миллиарда евро. При этом в жизни Кампрад был чрезвычайным экономом и простым человеком:

Цитата Ингвара Кампрада. Фото: Рушан КАЮМОВ

Цитата Ингвара Кампрада.Фото: Рушан КАЮМОВ

- Всегда летал эконом-классом

- Сам сидел за рулем машины, которой было уже 15 лет

- Пользовался рабочим креслом, которому было больше 30 лет

- Требовал от подчиненых использовать обе стороны листа бумаги

Цитата Ингвара Кампрада. Фото: Рушан КАЮМОВ

Цитата Ингвара Кампрада.Фото: Рушан КАЮМОВ

Правила жизни от скромного миллиардера:

- Семья – это фирма, а фирма – это семья.

- Главное в управлении - это любовь. Если вы не завоюете симпатии людей, вы не сможете ничего им продать.

- Мы ставим на главные менеджерские позиции женщин. Так как именно женщины решают все в доме.

- Беречь старое, но при этом искать новые возможности.

- Слово «невозможно» должно быть навсегда удалено из вашего словаря.

- Я - пример для всех сотрудников ИКЕА. Перед тем, как потратить деньги на себя, я думаю, смог бы себе это позволить рядовой работник моей компании или нет.

- У меня репутация скупердяя, и я очень ей горжусь.

- IКЕА не идеальна. Меня очень раздражает наш статус лучшей компании в мире. Еще есть куда расти — мы не достигли идеала.

- Спроектировать стол, который будет стоить 1000 долларов, очень просто. А вот сделать стол за 50 долларов под силу только самым лучшим.

- До сих пор я сохранил в себе одну привычку. Покупая любой товар, обязательно интересуюсь, а не могу ли получить его немного дешевле.

- Что хорошо для моих клиентов? По сути тоже самое, чтоб я выбрал сам.

- Боязнь ошибок – основа бюрократии и враг развития.

- В одном я уверен точно: неудачи являются этапом на пути к успеху. Новые проблемы откроют вам новые возможности.

- До сих пор я горд тем, что не забыл, как доить корову или косить траву. Будьте проще, не стыдитесь себя.

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