Теперь у тебя есть лапочка-дочка и сыночек: Стеша Маликова счастлива, что у нее появился брат

29 Янв. 2018 2018-01-29T14:47:07+03:00

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Новость о том, что 48-летний Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз стала неожиданностью для всех. У певца появился на свет сын, однако, родила его не законная супруга, а суррогатная мама, услугами которой Маликовы воспользовались. И если поначалу новость прозвучала как байка, то чуть позже ее подтвердил сам певец, поблагодарив поклонников и друзей за многочисленные поздравления с прибавлением семьи. А сегодня и дочь звезды – Стеша Маликова поздравила отца с днем рождения и с тем, что он теперь стал родителем сына.

«Ты невероятный человек. Я буду всегда гордиться тобой. С днём рождения, Папа. Я счастлива, что именно ты, именно с тобой, и именно у тебя... Теперь у тебя есть лапочка дочка и сыночек. Это главный подарок (авторская орфография сохранена. Прим. Ред)., - написала девушка в своем инстаграме под фотографией, где она с отцом вместе танцует. Девушка добавила хештеги - 18 лет спустя и с днем рождения, папа!

Надо отметить, о том, что в семье планируется прибавление сами Маликовы ранее не говорили, также как и сейчас не посвящают прессу в подробности появления малыша на свет. Журналистам известно, что ребенок появился в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга, однако, как назвали ребенка, и каков его рост и вес до сих пор неизвестно.