Правила для невесты принца Гарри: На корточки не садиться!

27 Янв. 2018 2018-01-27T01:11:43+03:00

А это Гарри и Меган посетили танцевальный класс. Со стороны все казалось весьма демократичным. До сих пор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл в шоке от королевского протокола и продолжает его нарушать

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«НИКОМУ НЕ ПОНРАВИТСЯ ПРИНЦ-ПОДКАБЛУЧНИК»

Британская свадьба года назначена на 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, но поклонники принца Гарри и его невесты Меган Маркл теперь волнуются, состоится ли она вообще. Дело в том, что 36-летней американской актрисе ее будущие британские родственники вручили список «королевских правил», которые она считает смехотворными и некоторые откровенно нарушает. А такое ей может выйти боком - в случае несоблюдения церемонию просто отменят.

Вот некоторые из ограничений:

✔ не разговаривать и всегда давать принцу ответить первым;

✔ он должен идти впереди вас - никому не понравится принц-подкаблучник;

✔ не пользоваться на публике телефоном, потому что это вульгарно;

✔ никаких бесед на публике дольше двух минут, никаких разговоров о красоте, диете или фитнесе, никакой кричащей одежды, никаких жалоб на здоровье;

✔ смотреть на Гарри с обожанием.

Сила солому ломит, похоже. И в гардеробе у звезды сериала «Форс-мажоры» стала появляться строгая классика, Меган начала внимательнее относиться к предложениям режиссеров и продюсеров - например, отказалась стать новой девушкой Джеймса Бонда.

Но вот по голливудской привычке нарушила один из королевских запретов: на мероприятии Welsh Culture Festival дала автограф маленькой девочке. Казалось бы, что здесь плохого? Но нет, по протоколу мисс Маркл должна была бы ответить вежливым отказом.

И кто после этого поверит, что англичане не снобы?

Но Меган пока по-прежнему не отказывает людям в селфи, в Кардиффе обласкала вниманием семилетнюю девочку Элоизу, которая из-за смущения не смогла станцевать перед венценосными гостями. «Я тоже привыкла быть очень застенчивой», - присела перед ней на колени Меган и взяла ее за руку.

Королева такое, наверное, не одобрила, но вот Гарри тоже подошел к ребенку и дал прессе лишний повод умилиться.

- Будет ли она выполнять эти дикие правила? - спрашивает своих читателей голливудское издание Hollywood Life.

«Надо валить - королева превратит ее жизнь в ад!» - пишут одни.

«Она актриса, ей не привыкать!» - отвечают другие.

ГАРРИ ДОЛГО ИСКАЛ СВОЮ ПАССИЮ

Кстати, журналисты выяснили, кто был таинственным купидоном, познакомившим эту пару. Скорее всего, это подруга детства Гарри Вайолет фон Вестенхольц. Принц жаловался ей, что не может найти достойную девушку. А знакомиться в интернете не про него. Та ответила, что у нее есть интересная кандидатура. С Меган они познакомились, когда Вайолет работала пиар-директором американского дома моды Ralph Lauren и занималась рекламной кампанией сериала «Форс-мажоры». Как пишет E! News, она устроила для них свидание в июле 2016 года. И с тех пор Гарри все так же нежно смотрит на свою пассию, как в первый раз.

В Кардиффе поклонники будущей принцессы целуют ей руку. Это, конечно, целомудреннее, чем селфи, но вдруг тоже попрание всех приличий?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОБАМУ НЕ ПРИГЛАСЯТ ИЗ-ЗА ТРАМПА

Не секрет, что внук английской королевы дружен с Бараком Обамой. И даже брал недавно у бывшего президента США интервью для Би-би-си. Тот тогда признавался, что скучает по Белому дому. По слухам, Обаму не пригласят на свадьбу, чтобы не звать соответственно и Дональда Трампа. Мол, невеста его недолюбливает, считая женоненавистником.

«Президент Трамп не будет приглашен на свадьбу, так как эта церемония только для семьи и друзей», - гласит официальная версия.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ СОШЬЕТ ПОДРУГА

Главный вопрос, который занимает всех девочек, это, конечно, свадебное платье. Свой наряд Меган доверила близкой подруге, канадскому стилисту Джессике Малруни. Она работает с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими высокопоставленными лицами. И именно Джессика помогала ей с выбором одежды для светских выходов с принцем. Белые пальто, как то, в котором Меган появилась на пресс-конференции после объявления о помолвке, были распроданы меньше чем за час. Известно, что невеста уже сходила на первую примерку. И сделала выбор в пользу элегантного и простого платья с кружевом и вышивкой.

ВАКАНСИЯ ВО ДВОРЦЕ

Недавно Маркл удалила все свои странички в соцсетях, а в Кенсингтонском дворце поблагодарили ее теперь уже бывших подписчиков. Но интернет помнит все: в сети сохранились снимки, где она занималась йогой в бикини, фото пятой точки в обтягивающих джинсах с нашлепкой «Дотронься и купи мне пиццу», многочисленные селфи.

К слову, у членов королевской семьи есть официальные страницы в Твиттере и Инстаграме, но ведут их специалисты по коммуникациям.

А теперь внимание, вакансия! Букингемский дворец ищет пиарщика для будущих молодоженов. Он должен выпускать пресс-релизы, писать статьи о мероприятиях с участием королевской семьи, вести соцсети, отвечать на письма и, возможно, сопровождать Гарри и Меган в поездках. Работа мечты, как окрестили ее британские СМИ.

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