«Забастовка избирателей»: На Камчатке на акцию Навального пришел один человек

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:23:42+03:00

Навальный призывал своих сторонников выйти на улицы 115 городов. Однако, по данным МВД, акции прошли лишь в 46 городах России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А всего в широко разрекламированной акции оппозиционера по всей стране приняли участие от 3,5 до 5 тысяч граждан

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В воскресенье 28 января в городах России прошла так называемая «забастовка избирателей», к которой призывал незарегистрированный на выборах президента блогер Алексей Навальный. (Центризбирком отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости по тяжкой уголовной статье).

Навальный призывал своих сторонников выйти на улицы 115 городов. Однако, по данным МВД, акции прошли лишь в 46 городах России. И в них в общей сложности участвовали около 3,5 тысячи человек. В том числе в Москве — около 1 тысячи человек.

Более полную статистику акции дает Совет по правам человека (СПЧ). По предварительным данным СПЧ, в протестах действительно сложно назвать многочисленными. На них вышло не более 5 тысяч человек по всей стране.

Так, например, в Петропавловске Камчатском в акции участвовал все 1 (один!) человек.

В Благовещенске — 16 человек.

В Магадане — 20 человек.

В Южно-Сахалинске — 35.

В Якутске — 35.

В Астрахани — 50.

В Улан-Удэ — 60.

В Комсомольске на Амуре — 70.

В Кургане — 80.

В Оренбурге — 100.

В Тюмени — 115.

В Ижевске — 120.

В Кемерово — 150.

В Барнауле — 150.

В Хабаровске — 150.

В Иркутске — 190.

Во Владивостоке — 200.

В Томске — 200.

В Красноярске — 205.

В Самаре 220.

В Саратове — 230.

В Омске — 270.

В Челябинске — 350.

В Перми — 380.

В Нижнем Новгороде — около 550.

В Новосибирске — около 600.

В Екатеринбурге — около 900.

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