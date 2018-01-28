«Забастовка избирателей»: На Камчатке на акцию Навального пришел один человек
В воскресенье 28 января в городах России прошла так называемая «забастовка избирателей», к которой призывал незарегистрированный на выборах президента блогер Алексей Навальный. (Центризбирком отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости по тяжкой уголовной статье).
Навальный призывал своих сторонников выйти на улицы 115 городов. Однако, по данным МВД, акции прошли лишь в 46 городах России. И в них в общей сложности участвовали около 3,5 тысячи человек. В том числе в Москве — около 1 тысячи человек.
Более полную статистику акции дает Совет по правам человека (СПЧ). По предварительным данным СПЧ, в протестах действительно сложно назвать многочисленными. На них вышло не более 5 тысяч человек по всей стране.
Так, например, в Петропавловске Камчатском в акции участвовал все 1 (один!) человек.
В Благовещенске — 16 человек.
В Магадане — 20 человек.
В Южно-Сахалинске — 35.
В Якутске — 35.
В Астрахани — 50.
В Улан-Удэ — 60.
В Комсомольске на Амуре — 70.
В Кургане — 80.
В Оренбурге — 100.
В Тюмени — 115.
В Ижевске — 120.
В Кемерово — 150.
В Барнауле — 150.
В Хабаровске — 150.
В Иркутске — 190.
Во Владивостоке — 200.
В Томске — 200.
В Красноярске — 205.
В Самаре 220.
В Саратове — 230.
В Омске — 270.
В Челябинске — 350.
В Перми — 380.
В Нижнем Новгороде — около 550.
В Новосибирске — около 600.
В Екатеринбурге — около 900.
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