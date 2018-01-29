Иосиф Пригожин рассказал, почему дети на фото Валерии так похожи на него

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:13:17+03:00

Иосиф Пригожин первым начал эту загадочную историю. Снимок с этими детками у него появился в начале января Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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После новостей о том, что у Дмитрия Маликова родился сын, мысли о том, что прибегнуть к суррогатному материнству могла и певица Валерия с супругом, осаждают поклонников артистки.

А все потому, что 49-летняя артистка опубликовала в своей соцсети снимок с многозначительным комментарием: «Собрались на прогулку. #лифтолук #дети #двойняшки #семья».

valeriya Лифтолук. Собрались на прогулку. #лифтолук #дети #двойняшки #семья

Валерия, кажется, сознательно решила подогреть слухи вокруг их семьи. А ее дочь Анна и вовсе подлила масло в огонь своим комментарием «Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками!!! Я же у себя их не выкладываю!!! Удали, пожалуйста!!!».

Иосиф Пригожин, как выяснилось, первым начал эту загадочную историю. Снимок с этими детками у него появился в начале января:

Мы дозвонились до продюсера с вопросом о том, их ли это дети с Валерией?

- Мы были бы счастливы! Но дело в том, что уже не с племянниками, не с друзьями, ни с кем нельзя сфотографироваться - сразу возникают слухи. С детьми сфотографировался, сразу сказали это ваши, наши. Детей мы не делим на своих и чужих.

- Но вы уже написали, что это не ваши внуки?

- Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили.

- И снова загадки?

- Это не наши дети, не наши внуки. Их родила ни Аня, ни Дана, ни Дима, ни Арсений, ни Артем. Но эти дети нам не чужие.

- И на вас похожи...

- Двойняшки и правда похожи на меня. Я тоже родился на Кавказе. Это дети, можно сказать, с Кавказа, но родились в Москве. Они нам не чужие. То, что они на меня похожи — это правда. Родственники все друг на друга похожи.

Напомним, у Валерии и Иосифа Пригожина нет совместных детей. У Валерии трое детей от предыдущего мужа Александра Шульгина: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий, 19-летний Арсений. У Иосифа Пригожина 28-летний сын Дмитрий и 20-летняя дочь Дана от первого брака, 18-летняя дочь Лиза от второго. Продюсер считает детей супруги своими.