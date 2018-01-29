Настасья Самбурская: "Я не нервный боец, который на каждое слово против машет кулаками"

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:59:06+03:00

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Актриса отныне несет вахту в программе вместо самой Елены Летучей, давно покинувшей проект. Работать в «Ревизорро» ответственно, волнительно. Недавно на съемках Настасью едва не побили: это еще и рискованно! Своими эмоциями Настасья поделилась с «КП».

- Настасья, ну, как вам новая работа?

- Сначала было тяжело и непонятно, потому что для работы в «Ревизорро» необходимо ознакомиться с огромным количеством законов, выучить которые нужно до того, как встать в кадр. Меня преследовал страх того, что я что-то перепутаю или что-то скажу не так, ведь на мне лежит большая ответственность. Я не только должна комментировать происходящее своими словами, но и апеллировать конкретными фактами, законами и цифрами. В этом была моя большая «бояка». Но я собралась, изучила все необходимое и поняла, что не все так сложно, и я не как брошенный в воду щенок в воде - со мной команда «Ревизорро», которая мне, если что, всегда поможет.

- Есть ли дополнительная сложность в том, что вас сравнивают с прежними ведущими, и прежде всего с Еленой Летучей?

- Я понимаю, что меня будут сравнивать с предыдущими ведущими. Но, как меня успокоил генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Борисович Картозия, меня берут не вместо кого-то, а на роль «Ревизорро». Программа немного поменялась именно под меня — под мое мироощущение, поведение, восприятие, мысли…

- Как вас чаще всего встречают в заведениях?

- Бывает, принимают радушно. Это обычно происходит в тех местах, где мало нарушений и людям нечего бояться. Там рады нашему приходу: со мной фотографируются, все показывают большим удовольствием - в общем, проверка проходит с юмором. А бывает так, что недовольны моим приходом, пытаются что-то скрыть: спрятать просроченные продукты, распугать тараканов. Думаю, чем хуже положение дел, тем менее радушно нас встречают.

- Что самое сложное во время проверок?

- Перебороть страх. Я же понимаю, что прихожу на чужую территорию. Самое сложное - донести людям, что они это должны принять. Ведь это закон: я не просто пытаюсь добыть какую-то информацию для телевидения, а реально действую согласно букве закона. Мне хочется, чтобы они меня приняли, поняли и не сопротивлялись.

- Вы девушка спортивная, не робкого десятка. Врезали уже кому-нибудь?

- Мои поклонники радуются, что я стала «Ревизорро», и ждут от меня очень активных силовых действий. Но мне этого не хочется. Я не нервный боец, который на каждое слово против машет кулаками. Я этого делать не могу и не буду, потому что не нарушаю закон, а действую в его рамках. Сейчас я являюсь журналистом и правда на моей стороне. Мы не пытаемся испортить репутацию заведениям, мы хотим лишь донести до потребителей правду. Если заведение на хорошем уровне, в нем соблюдают санитарные правила, то его владельцам и сотрудникам нечего бояться. Мы даже можем дать кому-то небольшой аванс: заветную табличку «Проверено «Ревизорро» - но только в том случае, если в заведении в целом все хорошо.

«Ревизорро». «Пятница!», по вторникам с 30 января/19.00.

КСТАТИ

На этой неделе канал «Пятница!» запускает линейку «Премьер справедливости». С 30 января по вторникам Настасья Самбурская будет бороться за качество сервиса в разного рода заведениях в новом «Ревизорро». С 31 января по средам Константин Ивлев помогает владельцам проблемных ресторанов переделать их, чтобы дотянуть до высоких стандартов качества. А с 1 февраля по четвергам Елена-Кристина Лебедь продолжает войну «Аферистами в сетях». Все проекты начинаются в 19.00.