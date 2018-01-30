Новое опасное увлечение: Подростки воруют на заказ и ради кайфа

30 Янв. 2018 2018-01-30T07:21:17+03:00

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Воровство – слово, конечно же, немодное. Поэтому все любители таких развлечений называют себя шоплифтерами. В принципе, это слово и переводится с английского как «магазинная кража», но назвать самого себя вором, конечно, язык не поворачивается. Однако сути название не меняет: и воры, и шоплифтеры занимаются тем, что воруют из магазинов все, что плохо лежит. Бутылки элитного алкоголя, шоколадки, жвачки, бритвенные станки, презервативы, дешевую газировку. Раз не поймали, два, три – страх притупляется, легкие деньги кружат голову, и можно уже идти и на крупное дело – одежда, техника…

Благодаря «опыту» товарищей, составляющих подробнейшие инструкции в интернете, научиться грамотно воровать может каждый. Также корифеи шоплифтинга с радостью обучат, как награбленное можно продать. Таким образом для многих мелкое воровство становится не только опасным хобби, но и средством постоянного дохода.

Как устроен бизнес шоплифтеров и тяжело ли в Москве найти исполнителя заказа? Задавшись такой целью, корреспондент «КП» провел эксперимент и даже побывал на настоящей краже.

ОНЛАЙН-КУРСЫ

Как и все в наше время, сообщества шоплифтеров базируются в социальных сетях. «ВКонтакте» их когда-то было пруд пруди, но сейчас большинство закрыто. И не просто так. При переходе по некогда активным ссылкам на заблокированных страницах читаем официальное «По решению суда такого-то...». Понятное дело, что слова «воровство» и «шоплифтинг» уже практически под запретом. Но даже при небольшой смекалке и сообразительности – в русском языке много синонимов слову «украсть» – легко найти, куда эти сообщества переехали (чаще всего – в другие соцсети). Там-то я и нашла одну из самых многочисленных групп – больше 4000 подписчиков.

Раз не поймали, два, три – страх притупляетсяФото: Instagram.com

Канал выполнен со знанием дела – куча тематических статей: «Шоплифтинг – что и как?», «Права охранников», «Заработок на шоплифтинге», «Шмотки и приспособления для выноса одежды»... В конце каждой маленькая приписочка, вроде как призванная обезопасить авторов: «Мы не пропагандируем и не одобряем шоплифтинг и воровство... Все наполнение данного канала является художественным вымыслом и не имеет отношения к реальности».

Вымысел – не вымысел, а советы вполне конкретные. Я бы даже сказала, дельные (здесь далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

«Для лузеров, чтобы отточить мастерство. Покупаешь в алкогольном магазине бутылку «Егермастера» к примеру. Не скупись, твои вложения утроятся, а может даже и удесятерятся. После с чеком и рюкзаком идешь в магаз. Там тупо кладешь в рюкзак такую же бутылку. Для отвода глаз возьми воду или шоколадку, по фигу что. На кассе, если будут вопросы – просто показываешь чек, якобы купил все это вообще в другом магазине, и все».

«Всегда сдвигай соседние бутылки, чтобы в ряду где ты поживился не было дырки. Ты лох, если до того как здесь это прочитать так не делал».

«Заклад – один из самых верных способов. Слепая обычно в отделе самых дешевых товаров – круп, печенья. Сходи в магаз накануне и переложи нужные бутылки туда. Потом, когда придешь, даже не запалишься по камерам в отделе алко, за которым особо смотрят валеты».

«Летом работать куда сложнее, чем зимой. В холодное время года рюкзак, который всегда вызывает подозрения, даже и не нужен – запихал под одежду и пошел».

«Набирайте как можно больше товара в корзинку, чтобы консультант не запомнил что у вас там».

«Возвращайте товар на место. Допустим, взяли 30 шоколадок, 10 положило обратно. Человек у камеры вряд ли заметит, что вы вернули не все».

«Выглядеть всегда надо прилично. Чем лучше и дороже одет – тем меньше вопросов и подозрений»

«Сладости выносить гораздо легче, чем алкоголь. Начните с них».

Как это происходит: В магазине воришки подносят к защитному магниту (1) специальное устройство, купленное в интернет-магазине, снимают магнит (2) и выносят вещь.Фото: YouTube

КАК ВАЛЕТА ОБОЙТИ

Отдельный блок обсуждения – общение с охраной. Грамотно и по полкам расписаны все права, а точнее, полное бесправие всех этих сотрудников ЧОП, следящих за порядком в супермаркетах. Они, оказывается, не имеют права обыскивать, применять силу, препровождать кого-либо в отдельное помещение. Все, что они могут, – вызвать полицию. Но пока доблестные стражи порядка прибудут, воришка сто раз успеет скинуть товар и сделать ноги. Или откупиться.

«По закону, находясь на территории магазина, покупатель может складывать товар, куда угодно. Хоть в трусы, – науськивают молодежь опытные лифтеры. – Вместо корзины законно использовать свою сумку, рюкзак, карманы. Но не надейтесь, что, если вы без зазрения совести будете на глазах у всех пихать батлы в штаны, на это не обратят внимания».

«По России ответственность идет от 2500 рублей по закупочной цене. Если идешь на заходы по-крупному, всегда имей сумму, чтобы оплатить товар в случае поимки. Обидно, конечно, такие бабки отдавать за то, что можно взять бесплатно, но что делать. Откупиться лучше, чем на нары отправиться».

Как я поняла, тащить продукты из магазинов – самый первый уровень мастерства, им промышляют новички, школьники средних и старших классов (14–16 лет). Он же и самый популярный. Второй уровень – выносить одежду. Третий – бытовую технику. Есть полным-полно инструкций, как грамотно тащить из тех или иных магазинов. Существует даже что-то типа карты слепых зон. Также разобраны по косточкам технические характеристики магнитных датчиков на одежде, описаны все способы, как обойти ворота и не пропищать. Сняты пошаговые видеоинструкции, как сделать броник. По запросу с тобой поделятся контактами интернет-магазинов, торгующих шоплифтинговыми устройствами.

«Съем. Срабатывает на алармы систем Рч. Качество гарантируем! Цена: 3000 рублей. Радиоткань – 2500 метр».

Другими словами, благодаря «опыту» товарищей, составляющих эти подробные инструкции, научиться грамотно воровать может каждый.

ДЕТКИ В ШКОЛУ СОБИРАЛИСЬ

В соседнем чате полным-полно самых свежих историй «заходов». Молодежь хвалится добычей. Порой устраиваются даже соревнования, кто больше вынесет. Организуются флешмобы «Сними вынос на видео».

«Итог дня» и фото, на котором две банки пива, чипсы и колбаса.

«Просто шел из школы и заглянул в «Ярче» – дешевая газировка, пара шоколадок.

Некоторые «покупки» поражают: куриная грудка, пакет макарон, книжка. Это, видимо, голодные студенты совмещают приятное с полезным.

Явно, что многие тащат все, что под руку попадается, ради славы в группе единомышленников. Один такой хвалится добычей из 30 или больше пачек презервативов. Зачем ему столько? «Раздарю одноклассникам в 14 февраля», – делиться планами юный воришка.

«Интересно, а в бронике можно мобилу на ЕГЭ пронести? Металлоискатели не запищат?»

«А давайте вообще школу шоплифтинга организуем. На доске будем рисовать схему слепых зон, а экзамен – вынести штаны Adidas, например. Практика – гастроли на месяц в соседний город с заходами во все магазины с тяном на 100К (100000 рублей – Прим. ред.). Какая гениальная идея, почему до нее раньше никто не додумался».

Школота даже и не в курсе, что такие воровские школы далеко не новинка в блатном, воровском мире.

Легкие деньги кружат голову, и можно уже идти и на крупное дело – одежда, техника…Фото: instagram.com

«Как стянуть презики? Да легко, на кассе пока жвачку покупаешь, заодно пока никто не видит берешь пачку и кладешь в карман. На них ни пищалок, ничего. Фигня!»

«Ребят, как вы это делаете? Мне лично страшно».

«Если страшно, то бери меньше чем на 1000. За такое только административка, – тут же дают новичку дельные советы профи. – Если поймают, заплати в 3-х кратном и тебя отпустят. Мне по началу тоже страшно было. Но теперь захожу в магазин, как к себе домой и нагло улыбаюсь охранникам. А вообще, мозги в первую очередь надо иметь. Я прежде чем пойти первый раз на дело, двое суток изучал инфу в интернете. Что, как и почему. Знания – сила».

«Поверь, сопляк, если страшно, то лучше не ходить. Или идти с верным другом – напарником. Но помни, если вас поймают, это уже другая статья: «по предварительному сговору группой лиц».

«В первый раз я вынес трусы из магазина. Сделал броник из 30-ти слоев фольги, положил в них товар и пошел. Было так страшно, что аж ноги подкашивались. Но когда на выходе я не пропищал, и спокойно отправился восвояси был такой прилив адреналина. До сих пор вспоминаю тот момент, как один из самых счастливых в жизни».

А есть истории посерьезнее.

«Решили скрафтить афигенную броню. Купили дорожную сумку, обклеили все в 20 слоев фольгой, чтобы ничего и никак не пропищало. Поехали сначала в один ТЦ сделали там на 70к. Зашли в адидас, нас было пятеро. Пока мы вчетвером отвлекали, одна из тянок загрузила в слепой просто до фига вещей. Все за один заход».

«Мои зашли в «Bershk’у» решили взять шубу. Точнее поменять ее на свою. Сняли крюком аларм, поменяли. Вышли, прямо на выходе одну из телок кладет на пол валет. Говорит: «Не убегай щас все решим». Если что им не было 18. Они пишут сразу мне, братан выручай все такое. Я оделся, надел рубашку, галстучек. Мне нужно было приехать раньше оперов. Чтобы сказать, что я опер и забираю их. Наручники у меня были. Ждал 30 минут такси и не успел. Опер уже приехал, план резко поменялся и я должен был прийти как брат одной из телок и отдать паспорт, чтобы отпустили. Я поехал, отвел администраторшу говорю, мол, какая разница что я щас мусорам отдам деньги что тебе. Она постояла, подумала, сошлись на том что она записывает их паспортные данные и если мы еще раз появляемся – пишет заявление».

Обсуждение того, кто что украл, идет параллельно со стенаниями по несделанным урокам.

«Завтра пробник ЕГЭ по матану (математика. – Прим. ред.), блин. Ничего не выучил. Что делать?»

«Да не парься, база (базовый) – это изи (от англ. «просто». – Прим. ред.). У меня вот история – это жесть, столько дат зубрить».

Большинство участников этого чата воруют просто для себя, чтобы покрыть свои нужды: в выходные – алкоголь, в будни – чипсы, шоколадки, всякую мелочь.

В сети воришки-любители устраивают соревнования - выкладывают фото, кто что украл.

«ВЫНЕСЕМ ЗА 50% СТОИМОСТИ»

Но есть и особая категория – профессионалы. Это молодые люди, которые зарабатывают шоплифтингом. Проще говоря, воруют под заказ. Бум заявок – перед праздниками.

«Новый год отлично отработали. Один ларек дал заказ на шоколадки, стащили 200 плиток за пару дней. Рестик запросил рыбы и икры. Ноу проблем. Но самая тема – алкашка. Я подготовился заранее, дома был запас приличный: балтов 30 – «Джек», «Егерь», коньяки всякие. Мартини хорошо идет и шампанское. Как только предки этот склад не запалили? Короче, по впискам все разошлось быстро. Встретит 2018 со 100К на кармане. Нормуль!»

«Тема, короче! На 14 февраля все тянки будут счастливы получить в подарок набор шоколадок. Киндеры, алпенголды, Рафаэлло. Коробки в форме сердец я заказ в интернете. Наполнение где брать – знаете. Я заложил 100 рэ за коробку и 65% от магазинной цены товара. Цена вкусная получилась, конкуренты отдыхают ваще. Распространяю наборчики через Инста. Не надо искать куда продать, клиенты сами подтянутся».

«Во ты лох! У меня клиенты – весь класс. Я в том году собрал со всего класса деньги на подарки бабам. А сам все необходимое ставил. Бабки на кармане остались. Чеки никто не спрашивал».

Благодаря «опыту» товарищей, составляющих подробнейшие инструкции в интернете, научиться грамотно воровать может каждыйФото: Instagram.com

Конфеты – это мелочи. Самый ходовой товар – элитный алкоголь. Обычно ворованные бутылки идут в продажу за половину магазинной цены. Сдают его постоянным клиентам – организаторам и постоянным тусовщикам небезызвестных вписок. Там же, на соответствующих пабликах, опытные шоплифтеры советуют молодняку искать клиентуру.

«Не надо писать в лоб: «Вынесу бухлишко». Лучше: «Элитный алко за полцены». Народ сам набежит, вот увидите».

Начинаю искать исполнителей в Москве для своего эксперимента. Даю объявление: «Нужен алко за полцены. Кто знает, тот поймет». Через пять минут у меня в личных сообщениях уже несколько писем.

«Какая партия? Я только от 5000 заказы принимаю».

«Могу выслать из Уфы. Объем заказа любой».

«Ради 2-х бутылок не пойду. Последний мой заказ был 40 батлов вина. Такие у меня объемы».

К вечеру находится исполнитель на мой скромный заказ из бутылки дорого шампанского и виски. Даю понять, что знаю, откуда у них алкоголь. Решив, что я своя, и расслабившись, парень заранее интересуется адресом и назначает мне встречу прямо у супермаркета.

«Работаю по предоплате. Встретимся у входа, вы отдаете половину суммы (в моем случае это 1000 рублей), и я выношу вам товар».

На встречу пришли два подростка лет 15–16: шапка на глаза, объемные куртки, кроссовки. Ничем не выделяются. Пока один общался со мной, второй зашел в магазин. Через пять минут у моего собеседника зазвонил телефон и он ушел. Еще через три минуты мне вынесли мой заказ.

«Пойдемте во двор, там передам. Не буду же я у всех на глазах из штанов бутылки доставать».

Пока шли, парни рекламировали свои услуги: «Косметика, духи, еда. Кроме шмоток: это слишком рискованно. Вынесем все за 50% стоимости. Звоните!»

Мне пришлось раскрыть карты и сознаться, что я журналист, готовлю материал, а бутылки верну в магазин. Шоплифтеры тут же сбежали. Бегают они, кстати, так же быстро и профессионально, как и воруют.

Словарь "КП"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТКРОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА

«Никогда не занимайтесь этим - испортите себе жизнь»

Василию (имя изменено) 20 лет, студент. Учится на экономиста. Он, собственно, и есть основатель самого популярного телеграм-канала для шоплифтеров. Парень согласился пообщаться со мной на условиях анонимности.

- Шоплифтингом я начал заниматься в 14 лет, тогда я был одним из первых, кто бомбил профессионально. Первый мой заход - в магазин около школы, стащил три шоколадки. Самая ценная «покупка» за всю мою практику - это сумка «Луи Вюиттон», намеренно за ней не шел. Просто увидел, что всем работникам все равно, и пока друг отвлекал, я взял сумку с верхней полки и пронес над воротами. Сначала хотел маме подарить, но потом не стал. Она бы сразу догадалась откуда. Просто продал ее.

Есть полным-полно инструкций, как грамотно тащить из тех или иных магазиновФото: Instagram.com

- Попадался когда-нибудь? Судимости есть?

- Судимостей нет, но ловили много раз, чаще всего в продуктовых, всегда откупался. У работников небольшая зарплата, а я на этом делал неплохие деньги (до 100 000 в месяц). Начинал с того, что сам выносил, потом выносили мои знакомые и продавали через меня. Родные и близкие узнали про мое «хобби», когда я был еще подростком, так как однажды меня задержали в магазине за бутылку, которую я вынес две недели назад. Тогда попались очень принципиальные работники.

- Сколько друзей ты подсадил на воровство?

- Друзей я не подсаживал, мы вместе этому учились. А мастер-классы давал. За урок люди готовы были платить большие деньги.

- Ты сам не воруешь больше?

- Сейчас я имею доход, и надобность пропала. Я общался с людьми в интернете, которые сели на реальные сроки за вынос одежды. Знаю многих, кто хотел все поменять, но уже были судимости, и они продолжали зарабатывать нелегальными способами. И хотелось бы сказать родителям: заниматься этим дети начинают не от хорошей жизни. Я сделаю все, чтобы мой сын (или дочь) не воровал и у него было все, что он захочет. Я-то был мальчиком, который вырос на улице, болтался сам по себе, никому особо до меня не было дела.

- А если бы твой сын вдруг стал шоплифтером, что бы ты ему сказал?

- Никогда не занимайся этим - испортишь себе жизнь!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Лучше сейчас отвлекать детей от улицы, чем потом пожинать плоды»

- Подростковая преступность всегда была, - говорит глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, капитан милиции в отставке. - Тридцать - сорок лет назад это была проверка «на слабо», а в 90-е начали воровать дети из неблагополучных семей, чтобы просто с голоду не умереть. Теперь мы видим какую-то третью историю. С одной стороны, это тоже доказывание друзьям, с другой - уже и заработок. Эти ребята собираются в настоящие преступные сообщества. Они планируют. Это очень опасная тенденция. Мне кажется, просто закрывая странички в соцсетях, проблему не исправить. Найдут они другие электронные площадки для «обмена опытом».

Почему школьники этим занимаются? Потому что они предоставлены сами себе. Простите, что я киваю на старый опыт. Но раньше дети ходили в кружки, в секции. Они и сейчас есть, только за них нужно платить приличные деньги, которых у родителей нет. Молодежные организации у нас есть, но они все вертятся вокруг политики и определенных партий, а нужны объединения по интересам. Мне кажется, государству выгоднее было бы сейчас тратить деньги на отвлечение детей от улицы, чем через несколько лет пожинать плоды с подростковым криминалом.

Подготовил Александр РОГОЗА.

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«Уже месяцев 5 этим занимаюсь, все начиналось с шоколадок и плавно перешло к тому, что за еду мы уже не платили, за последние 3 месяца из еды купили только 5кг картошки, все остальное освободили. Работаем с тян на пару, за один заход берем всегда по 1к на человека, за день бывает 3-4 захода. Питаемся теперь только самым дорогим, когда выбираем, что взять, основной критерий теперь цена. В среднем в месяц выносим на 80-100к. Я вот все думаю, чем это кончится, не может же это продолжаться вечно». Шоплифтер легко поймет, о чем идет речь в гордом интернет-докладе. А остальным читателям попробуем «перевести на русский» (подробности)