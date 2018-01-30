Как отреагировали на «кремлевский список» в России

30 Янв. 2018 2018-01-30T20:00:28+03:00

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29 января Минфин США опубликовал така называемый «кремлевский список». В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов».

В «кремлевский список» попали премьер, все вице-премьеры и все федеральные министры — полным составом. Глав федеральных агентств и служб в основном пощадили — в списке только «силовики». Нет там и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Реакция ведомств в основном немногословна.

- К исчерпывающему комментарию Дмитрия Пескова мне добавить нечего, - заявил глава Минстроя Михаил Мень.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что министр Максим Соколов «как работал, так и будет работать. Даже еще с большим рвением и усердием. В такой достойной компании оказался».

Министр транспорта РФ Максим Соколов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подробнее всех на событие пока отреагировал глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

- Строительство цифровой экономики России точно не может зависеть от санкций. Сегодняшние, вчерашние списки на это никак не влияют. Россия должна быть сильной, в том числе и в цифровом плане, и суверенной с точки зрения цифровой экономики. Мы и дальше будем продолжать заниматься разработкой собственных программных продуктов. Мы исходим из того, что американские игры в санкции — это, скорее всего, навсегда. И не надо строить стратегию исходя из того, что они когда-то завершатся или как-то изменятся, — заявил он, выступая в Казани на коллегии Минсвязи Татарстана.

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай НикифоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Откликнулся на «список» и бывший министр финансов, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин, который сам, впрочем, в «черный список» не попал.

- Так называемый кремлевский список – формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы, - написал он в своем твиттере.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Евгений Касперский, глава "Лаборатория Касперского" (в своем твиттере):

- Список не накладывает на его участников никаких санкций и ограничений - компания работает в обычном темпе, защищает пользователей от кибератак вне зависимости от происхождения.

Евгений КасперскийФото: REUTERS

Список на 100% совпадает с рейтингом Форбс. Составители списка не понимают значения слова "олигарх", иначе не включили бы в него меня и многих других бизнесменов, не имеющих отношения к власти. Назвать олигархом любого бизнесмена на списков Форбс - порочная идея, с которой, например, вряд ли согласится Билл Гейтс, Уорррен Баффет или Марк Цукерберг.

В пресс-службе Сбербанка корреспонденту "КП" попадание Германа Грефа в список комментировать отказались.

МНЕНИЕ

Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги:

- Я думаю, никаких последствий для людей, чьи имена есть в этом списке, ожидать не нужно. ЦРУ выполняло получение Конгресса. Для этого они из старого журнала «Форбс» за 2015 год перепечатали список богатейших людей России, плюс из открытых источников взяли фамилии членов правительства и администрации президента. В преамбуле к документу прямо говорится, что попадание в этот список ни на что не влияет и этим людям ничего не грозит.

Подготовила Софья РУЧКО

Понять логику американцев не может даже Макфол

А его преемник просит реагировать на "кремлевский доклад" без эмоций

Когда в Москве уже было утро вторника, минфин США опубликовал так долго анонсированный "кремлевский доклад": в "черный список" кандидатов на санкции попали 210 россиян, включая высших федеральных чиновников и крупнейших бизнесменов. В список вошли премьер Дмитрий Медведев и все члены Кабинета министров, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководство Администрации президента, включая его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, бизнесмены Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Роман Абрамович и многие другие. При чем на его составление ушло 180 дней, а в Москве многие отметили, что документ чуть ли не скопирован с телефонной книги Кремля и списка журнала Forbes.

Понять логику американцев не может даже МакфолФото: Евгения ГУСЕВА

"КП" приводит реакцию фигурантов и наиболее интересные комментарии на этот счет:

"Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ. Сами американцы проговорились, что это недобросовестная конкуренция, торговая война, попытка выдавить Россию с энергетических рынков, с рынка вооружений. Это попытка сдержать ее экономическое развитие и растущее в мире политическое влияние".

(Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совфеда - журналистам).

"Какие только санкции ни придумывали против нашей страны, начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению. Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества. Политика ограничений – способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса. Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну. Введение новых санкций – очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США. Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства. Новые ограничения нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса".

(Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы - в официальном заявлении).

"Если продолжать с чувством юмора, тем, кто не попал – служите верно Родине и попадете. А если говорить серьезно, страна, претендующая на мировое лидерство, занимается составлением списков, - это диковато. Люди мне звонят-поздравляют. У меня нет бизнеса в Америке и Европе, дети работают здесь, так что никаких заморочек на сей счет нет".

(Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Института развития интернета, советник президента РФ - в эфире Радио "КП").

"Я так понимаю, что это номинация на санкции, признание. Вдохновляет на новые свершения. Если говорить серьезно, то я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией, и у меня нет ни в США, ни за рубежом ни денег, ни имущества и каких-то интересов. Наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке - это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует".

(Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ - журналистам).

"Не могу понять логику этого списка. Еще не могу понять, почему россияне так возбуждены этой темой. Что тут такого? Какая "секретная" информация была использована для составления этого списка? Я не вижу никаких подтверждений этому. Мой ассистент мог бы сделать это за час, даже меньше. За 15 минут. Я знаю лично очень многих бизнесменов из этого списка. Некоторые из них очень близки к Путину, некоторые - нет. Очевидно, что очень незначительная работа была проделана, чтобы разделить эти две категории".

(Майкл МАКФОЛ, экс-посол США в РФ - в Твиттере).

"4 года компания "Роснефть" и Игорь Сечин в санкционных списках. Чего пугать санкциями человека, который уже под ними? Игры параноиков...Самое болезненное в санкциях (я говорю сейчас не о "кремлевском докладе") - то, что российские финансовые регуляторы проводят просанкционную политику. Они ее проводили с самого начала, до введения, и самое смешное, что проводят и после введения".

(Михаил ЛЕОНТЬЕВ, пресс-секретарь "Роснефти", ведущий Радио "КП" - в эфире Радио "КП").

"Тупо взяли список "Форбс", штатное расписание правительства и АП - нате вам "кремлевский доклад". Воткнули туда еще и лояльных себе же родненьким, тех, кого в России называют пятой колонной, настроили их и их окружение против себя, разочаровали, то есть сработали себе же во вред… Страшно, потому что вот так они и командуют миром. Раскрутили глобус, ткнули пальцем, сами написали пару статей в какой-нибудь Вашпост, сами их прочитали - и айда демократить очередную Сирию. Некомпетентно, топорно, глупо. Себе же во вред. А Кузнецова (детский омбудсмен. - Ред.), бедная, тут вообще к чему? К тому, что в названии ее должности есть слово "президент"? Про Федотова (главу Совета президента по правам человека. - Ред.) вообще молчу".

(Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT - в Telegram-канале).

ВАШИНГТОН ОБЪЯСНЯЕТ

"Не надо эмоций - это всего лишь доклад"

"Это всего лишь доклад, который требуется законом и готовится минфином и Госдепом, а Конгресс США, обладая этим докладом, принимает решение, что с ним делать. Я бы сказал: не надо, чтобы эмоции преобладали, это не новые санкции, это всего лишь доклад. Наши усилия и внимание надо уделить тому, что будет впоследствии. Я бы хотел говорить о том, что мы будем делать с этого момента. И именно дипломаты должны засучить рукава и принять решение: а что мы сейчас будем делать? Как мы сможем достигнуть той обстановки с тем, чтобы санкции уже не оказывали влияния и отношения были бы стабильными? Конечно, в течение пары дней это будет в заголовках газет, это будут обсуждать. Но потом все придет опять же обычным делам".

(Джон ХАНТСМАН, посол США в РФ - в эфире "Эха Москвы").

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