Почему в «черном списке» США нет Чубайса и Набиуллиной

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:48:24+03:00

Американский «кремлевский доклад» говорит лишь о том, что его составители не представляют, как делаются дела в России

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С одной стороны, «черный список» чиновников и бизнесменов, близких к власти, оказался больше, чем предполагалось. 210 человек, из них 96 бизнесменов, остальные - чиновники и главы госкорпораций. С другой стороны, впечатление, что составители списка не очень заморачиваюсь такой проблемой, как действительная близость того или иного фигуранта к власти и его способность влиять на принятие важнейших решений.

Что касается бизнесменов и глав госкорпораций, то составители практически не учитывали такой фактор, как «прозападная» или «антизападная» ориентации фигурантов, как ее понимают в Америке. Например, в список вошли не только главы Роснефти, Газпрома и ВТБ Игорь Сечин, Алексей Миллер и Андрей Костин, но и Сбербанка - Герман Греф, которого трудно заподозрить в антизападных настроениях. Если руководствоваться такими стереотипами американского восприятия, как «коррупционность», то и тут про Грефа по этой части ничего плохого не говорили.

Зато в списке отсутствует единственный глава госкорпорации Анатолий Чубайс. По каким признакам отсутствует — тоже не очень понятно.

Накануне «Кремлевского доклада» ходили разные слухи о том, кто из специалистов по России и даже российских оппозиционеров дают консультации составителям. А теперь совершенно непонятно, в чем такая консультация могла тут состоять. Кто-то взял и просто тупо переписал всех бизнесменов с состоянием более $1 миллиарда по списку Forbes. Например, можно по-своему понять, как в списке оказался инвестор в технологии Юрий Мильнер: его имя мелькало в связи с расследованием так называемого «вмешательства русских в выборы в США». Дескать, он инвестировал в том числе в американские соцсети и в этом его «вина». Но логики в этом нет по-прежнему: Мильнер значительное время живет в США и явно не близок Путину по политическим взглядам. Непонятно также, как в списке оказался основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Или владелец «Магнита» Сергей Галицкий, ни разу не замеченный ни в каких формах внешнеполитической активности. Его на Западе никогда не обвиняли и в коррупции. Может, он виноват тем, что поддерживает российский футбол? Клуб «Краснодар»? И этот «Краснодар» - потенциальная угроза интересам США?

По-своему смешно, что в списке оказались владельцы Альфа-банка, которые ранее попытались отмежеваться от связей с российской оборонкой. Лишь бы не попасть в списки. Не помогло.

Еще смешнее то, что в «доклад» был включен бизнесмен Арас Агаларов, про которого говорили, что он чуть ли не личный друг Трампа.

Со списком госчиновников и политиков в «кремлевском докладе» дела обстоят еще более странным образом. Составители не провели элементарный «фактчекинг». Так, в список попал Олег Бударгин - как глава компании «Россети». Но он в этом качестве не работает с сентября, его заменил Павел Ливинский. Не менее удивительно, что в списке есть главы Москвы и Петербурга Собянин и Полтавчено, но нет Рамзана Кадырова.

Составители не стали заморачиваться определением оттенков серого, белого и черного и включили в список чохом все руководство Администрации президента и всех членов правительства во главе с Дмитрием Медведевым, с которым Трамп полгода назад мило беседовал на форуме АТЭС. Включение главы правительства суверенного государства как потенциального объекта санкций — это беспрецедентный случай. А как США собираются разговаривать с Россией через МИД, глава которого Сергей Лавров – тоже фигурант «доклада»?

Есть и совсем дикие вещи. Единственным фигурантом списка из числа кандидатов в президенты оказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Но даже не Жириновский! Титов назвал это (а также не менее странное попадание в «список врагов Америки» детского омбудсмена Анны Кузнецовой и главы Совета по правам человека Михаила Федотова) «стрельбой по пианистам», по которым обычно не стреляют, назвав это «подавлением независимых институтов гражданского общества».

При этом в списке нет главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Что странно. Уж он-то влияние на власти России в части выработки экономической стратегии, как утверждают, оказывает. Не говоря уже об отсутствии в «списке» главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Видимо, составители списка исходили из того, что ЦБ формально не зависит от правительства? Или все же имели ввиду многомиллиардные резервы России, вложенные в долговые обязательства США?

Видимо, все же составители «кремлевского доклада» плохо себе представляют, как делаются дела в России. И судя по всему, еще хуже они себе представляют то, как путем составления столь странных «списков» они могут на Россию повлиять.

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КСТАТИ

Ошибка "кремлевского досье": включенный в санкционный список США Олег Бударгин ушел с поста главы "Россетей"

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