Юля Самойлова готовится к Евровидению: песню выбрали, в номере - акцент на глаза

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый канал обещания сдерживает. В этом году на конкурсе в Португалии нашу страну представит Юлия Самойлова. В прошлом году у нашей страны не было возможности выступить на евросмотре из-за особенностей украинского законодательства, и конкурс в Киеве прошел без России. Мы, конечно, сильно удивились, так же как и руководство «Европейского вещательного союза», которое прямо заявило, что сцена - не место для политических разборок. Но ввязываться в склоку не стали, а приберегли силы для следующего года.

В итоге Юля Самойлова все же попадет на сцену «Евровидения» - в Португалии. В начале мая 28-летняя певица отправится в Лиссабон для репетиций, и уже 10-го мая споет свою песню. Какую-мы пока не знаем, но, как сообщила артистка в своем Инстаграме, песню уже выбрали. Постановщиком ее выступления станет Алексей Голубев (именно ему принадлежит потрясающей красоты номер Полины Гагариной в Вене в 2014-м году).

Работа уже кипит - в своем Инстаграме Самойлова показала кусочек обсуждения грядущего сотрудничества. Конечно же, детали постановки будут держаться в секрете до последнего, но нам удалось узнать об одной из задумок Голубева. «Акцент на глаза» - сообщил на совещании режиссер - постановщик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Самойлова будет готовить новую песню для Евровидения-2018

Тепло и с длительными аплодисментами встретили севастопольцы Юлию Самойлову, выступившую вечером 9 мая на праздничном концерте. Несмотря на проливной дождь, зрителей было очень много. Наша Юля исполнила несколько песен, впервые включив свой репертуар песню военных лет «Соловьи» и поблагодарила врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова за приглашение выступить в праздник Великой Победы. (подробности)