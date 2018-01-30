За какие заслуги США вывели из-под удара Набиуллину, Кудрина и Чубайса

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:11:15+03:00

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В списке нет Набиуллиной, главы Центробанка (руководителя мегарегулятора, который имеет беспрецедентные полномочия и суперактивы в управлении); её зама Поздышева (главного в ЦБ по "убийству" банков, который, по данным СМИ, имеет вид на жительство во Франции, между прочим); Кудрина, главы Центра стратегических разработок (фактического куратора нынешней финансово-экономической политики в России); Чубайса, главы "Роснано" (главного вдохновителя теории "всесильного свободного рынка" и невмешательства государства в экономические процессы).

Американцы забыли про этих деятелей или своих людей они не сдают? Конечно, не забыли, но каждый из вышеобозначенных персон является краеугольным фундаментом той социально-экономической политики, которая ввергла страну в полномасштабный кризис.

Если Вашингтон грозился "разорвать в клочья" экономику России, очень странно выглядит отсутствие в "кремлёвском докладе" ключевых персон либерального клана нынешнего российского истеблишмента.

По степени влияния Набиуллина даст фору многим отечественным высокопоставленным чиновникам и богатейшим бизнесменам страны. Сейчас под управлением Эльвиры Сахипзадовны находятся активы, которые по своей капитализации значительно превосходят такие корпорации, как "Газпром" и "Роснефть" вместе взятые. Этот человек тотально контролирует весь банковский, страховой рынки, рынок негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций.

Через так называемое оздоровление финансовой системы и процедуру санации ЦБ стал единоличным собственником крупных производственных активов, девелоперских проектов и даже овощебаз. Степень реальной влиятельности Набиуллиной в нынешней России беспрецедентна, но Вашингтон, очень хорошо знакомый с этой ситуацией, решил обезопасить главу Банка России от возможных санкций и ограничений. Почему? Ответ очевиден: Набиуллина и Ко проводят политику в интересах так называемого вашингтонского консенсуса. Они снижают инфляцию за счёт "высушивания" всей деловой активности, обнищания населения, создают тепличные условия для глобальных (читай — американских) финансовых спекулянтов через операции сarry trade, переводят десятки миллиардов долларов российских денег в американский госдолг (вложения ЦБ в US Treasuries уже составляют более $105,7 млрд). Согласитесь, за столь "дружескую" позицию США просто не могли внести Набиуллину в "чёрный список".

Кудрин - не менее знаковая фигура. Он разработал социально-экономическую программу, которую публично презентует как документ, "заказанный Кремлём", но отказывается его публиковать.

В том, что в этом документе есть статьи, которые окончательно могут угробить не только экономику, но и страну в целом, сомнений нет. Кудрин открыто требует повышения налогов на бизнес, увеличения пенсионного возраста, "софинансирования" населением затратных статей на медицину и образование. Реальный куратор нынешнего финансово-экономического блока Кабмина не скрывает своего желания направить Россию чётко в фарватере рекомендаций Запада (МВФ, ВТО, Всемирного банка). То, что Вашингтон не включил Кудрина в список "нерукопожатных", означает одно: это свой "засланный казачок", который чётко проводит нужную Вашингтону "экспертную" политику, направленную на дальнейшее удушение экономического развития России.

Кудрин и Чубайс, о котором также "запамятовали" в столице США, — это лица нынешней сырьевой, спекулятивной модели отечественной экономики, где России отведена в лучшем случае роль "глобальной бензоколонки".

Как бы Чубайс ни прикрывался своей новой аферой под названием "Роснано", где хотя бы пара-тройка примеров "эффективности" этого менеджера, которые он реализовал на практике после того, как государство выделило "нано-конторе" сотни миллиардов рублей? Он остаётся олицетворением не только "лихих 90-х", но и циничной политики двойных стандартов, когда убытки списываются на государство (он оплачивал бонусы менеджерам за сверхубыточные проекты, которые позже банкротились), а манипуляции с "бумажной" прибылью присваиваются частными лицами. Чубайс — лицо антигосударственной позиции, которую можно обозначить как своекорыстное освоение бюджетных средств. Главу "Роснано" в Вашингтоне "забыли" ещё и по причине того, что этот деятель всю последнюю четверть века внушал российским гражданам необходимость внедрения "всесильного рынка", который "сам всё решит". Если "тридцать миллионов не впишутся в рынок, ничего страшного" — слова Чубайса, повергающие в шок любого здравомыслящего человека.

Одним словом, у Набиуллиной, Кудрина, Чубайса есть реальные, а не эфемерные "заслуги перед Отечеством", только Отечество у них — не Россия, а глобальная экономика, где бал правят кукловоды из Вашингтона.

Источник — Царьград

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